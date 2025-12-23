Huti i jemenska vlada postigli dogovor o razmjeni 3.000 zarobljenika

Rukovodstvo Huta i predstavnici jemenske vlade postigli su dogovor o razmjeni 3.000 zarobljenika. Od tog broja, 1.700 će biti hutskih boraca, dok će 1.200 činiti pripadnici vladinih snaga.

Majed Fadil (Majed Fadhail), član vladine delegacije za pregovore o razmjeni zarobljenika, izjavio je da su s Hutima usaglašeni svi detalji u vezi s ovom velikom razmjenom. Abdulkader al-Mortada (Abdulqader al-Mortada), zvaničnik delegacije Huta, također je potvrdio ove informacije, naglašavajući da će broj razmijenjenih zarobljenika biti povoljniji za Hute.

- Uz milost i pomoć Allaha, danas smo potpisali sporazum s drugom stranom o provedbi velike razmjene zatvorenika koja uključuje 1.700 naših zatvorenika u zamjenu za 1.200 njihovih, uključujući sedam Saudijaca i 23 Sudanaca - rekao je al-Mortada.

Izrazio je zahvalnost Omanu za njihove ključne napore u organizaciji, financiranju i osiguravanju uspjeha ove runde pregovora, te je potvrdio da će detalji biti objavljeni kasnije.

U aprilu 2022. godine uz posredstvo Ujedinjenih nacija potpisano je primirje između zaraćenih strana, iako postoje gotovo svakodnevni incidenti na tačkama dodira između vladinih i hutskih snaga.