Ko je bio libijski general koji je poginuo u padu aviona: Bio je protiv Gadafija, ratovao je u građanskom ratu

Vijest o padu privatnog aviona u kojem se nalazio načelnik Generalštaba Libije, general Mohamed Al-Hadad, dok se vraćao iz službene posjete Turskoj, izazvala je veliku pažnju. Vlada u Tripoliju potvrdila je njegovu smrt, kao i smrt još četiri osobe koje su se nalazile u avionu.

Načelnik Generalštaba Libijske vojske bio je jedna od ključnih figura u vojnom rukovodstvu zemlje. Rođen je 1967. godine u Misrati, a diplomirao je na Libijskoj vojnoj akademiji 1987. godine. Tokom karijere učestvovao je u građanskom ratu 2011. godine i služio u revolucionarnim snagama koje su se borile protiv režima Moamera Gadafija, čime je stekao reputaciju značajnog vojnog lidera u postratnoj Libiji.

Nakon pada Gadafija, Al-Haddad je preuzeo važne funkcije u libijskoj vojsci, a 2021. godine imenovan je za načelnika Generalštaba, vodeći napore na reorganizaciji i ponovnom ujedinjenju vojnih snaga zemlje pod vlašću Vlade nacionalnog jedinstva (GNU). Tokom mandata fokusirao se na jačanje vojne moći i saradnju s međunarodnim partnerima, uključujući Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo.