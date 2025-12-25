U Siriji je uhvaćen zloglasni "valija Damaska", ključna osoba unutar Islamske države

Sigurnosne vlasti Sirije saopštile su 24. decembra 2025. da su uhapsile Tahu al-Zoubija, poznatog i pod nadimcima Abu Omar Tibija (Abu Omar Tibiya) ili Abu Omar Tabija (Abu Omar Tabiya), kojeg su identificirali kao valiju Damaska, odnosno guvernera Islamske države.

Značajan udar

Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je hapšenje, ističući da se radi o značajnom udaru na ISIS, s ciljem slabljenja njihovih spavačkih ćelija koje djeluju u i oko Damaska.

Prema sirijskim zvaničnicima, racija je uslijedila nakon sedmica obavještajnog praćenja i nadzora, a završena je koordiniranom operacijom koja je uključivala jedinice unutrašnje sigurnosti, Direktorat za opštu obavještajnu službu i snage iz međunarodne koalicije protiv ISIS-a predvođene SAD-om.

Cilj je bio ISIS-ovo skrovište u Maadamiyi, gradu jugozapadno od Damaska, u ruralnim predgrađima prijestonice.

Brigadir general Ahmad al-Dalati, šef unutrašnje sigurnosti u ruralnom dijelu Damaska, opisao je raciju kao "preciznu sigurnosnu operaciju" koja je nanijela "razorni udar" ISIS-ovim mrežama u regiji prijestonice.

Sigurnosne snage saopštile su da su sa lica mjesta zaplijenile samoubilački eksplozivni pojas, vojne vrste oružja i dodatnu opremu.

Pored al-Zoubija, uhapšeno je nekoliko njegovih saradnika.

Iako zvanična saopštenja nisu precizirala tačan broj, sirijski i regionalni mediji su izvijestili da je tokom operacije uhapšeno više osoba povezanih s ISIS-om.

Jasna poruka

Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da su hapšenja imala za cilj poslati jasnu poruku da "ruka pravde dostiže" militantne grupe bez obzira na lokaciju.

Ova objava dolazi u vrijeme pojačane aktivnosti protiv ISIS-a nakon pada režima Bašara al-Assada (Bashara al-Assada) krajem 2024. i formiranja nove vlade u Damasku.

Sirijski zvaničnici kažu da ISIS smatra trenutne vlasti nelegitimnim i pokušava održati uticaj kroz spavačke ćelije. Nedavni napadi pojačali su sigurnosni odgovor.

Napad 13. decembra 2025. u blizini Palmire, u kojem su poginuli američki vojnici, doveo je do pojačanih racija i vazdušnih udara na ISIS-ove ciljeve.

Iako Komanda SAD-a za centralnu oblast nije javno potvrdila učešće u operaciji u Maadamiyi, američko-sirijska koordinacija protiv ISIS-a bila je zabilježena tokom 2025.