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Ova država gradi najveći ratni brod u Evropi: Težak 10 milijardi eura

U vremenima agresora moramo biti snažni kako bi nas se bojali, izjavio je Emanuel Makron

Francuska je započela izgradnju novog nuklearnog nosača. Platforma X

Dž. M.

27.12.2025

Francuska je započela izgradnju novog nuklearnog nosača aviona, koji će imati masu od oko 80.000 tona, što ga čini gotovo dvostruko težim od svog prethodnika "Charlesa de Gaullea". 

Nosač će biti dug 310 metara, širok 85 metara, te će imati kapacitet za smještaj 30 borbenih aviona i 2.000 članova posade.

- U vremenima agresora moramo biti snažni kako bi nas se bojali. Odlučio sam opremiti Francusku novim nosačem aviona - prenosi Welt izjavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona).

Trošak izgradnje novog nuklearnog nosača aviona procjenjuje se na do10 milijardi eura. Francuski predsjednik Emanuel Makron najavio je ovaj projekt tokom božićnog prijema, u kojem je sudjelovalo oko 900 francuskih vojnika raspoređenih u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Uvođenje broda u operativnu upotrebu planirano je za 2038. godinu, objavila je ministrica odbrane Ketrin Vautrin (Catherine Vautrin) na platformi X.

Francuska je, uz Sjedinjene Američke Države, jedina zemlja koja ima nuklearni nosač aviona. "Charles de Gaulle" u upotrebu je uveden 2001. godine.

# IZGRADNJA
# EVROPA
# BROD
# FRANCUSKA
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