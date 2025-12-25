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KIM BORAVIO U POSJETI

Sjeverna Koreja pokazala napredak u izgradnji nuklearne podmornice

Prikazivanje cijelog plovila sada izgleda kao znak da je većina opreme već instalirana i da je gotovo spremno za porinuće u vodu, rekao je Moon

Sjeverna Koreja pokazala napredak u izgradnji nuklearne podmornice. Korean central news agency

FENA

25.12.2025

Sjeverna Koreja je u četvrtak pokazala očigledan napredak u izgradnji nuklearne podmornice, objavivši fotografije na kojima se vidi uglavnom dovršen trup, dok je lider Kim Jong Un osudio nastojanja rivalske Južne Koreje da pribavi tu tehnologiju.

Zvanična Korejska centralna novinska agencija navela je da je Kim posjetio brodogradilište kako bi pregledao izgradnju onoga što Sjever opisuje kao nuklearno-propeliranu podmornicu klase od 8.700 tona, koju je lider nazvao ključnim korakom u modernizaciji i nuklearnom naoružavanju mornarice Sjeverne Koreje, prenosi AP.

Sjever je naznačio da planira naoružati podmornicu nuklearnim oružjem, nazivajući je "strateškom podmornicom s vođenim raketama" ili "strateškom nuklearnom napadnom podmornicom".

Tokom posjete, Kim je opisao napore Južne Koreje da pribavi vlastitu nuklearno-propeliranu podmornicu, koje je podržao američki predsjednik Donald Trump, kao ofanzivni čin koji ozbiljno krši sigurnost i pomorski suverenitet Sjevera.

Dodao je da južnokorejski plan dodatno naglašava potrebu da se unaprijedi i nuklearno naoruža mornarica Sjeverne Koreje, te ustvrdio da bi dovršetak njegove nuklearne podmornice bio epohalna promjena u jačanju nuklearnog odvraćanja protiv, kako je rekao, neprijateljskih prijetnji.

Agencija nije precizirala kada je Kim posjetio brodogradilište, ali je objavila fotografije na kojima se vidi kako pregleda ogromno, bordo obojeno plovilo, premazano onim što izgleda kao antikorozivna boja.

Bio je to prvi put da su državni mediji objavili fotografije podmornice od marta, kada su uglavnom prikazivali donje dijelove plovila.

Nije odmah bilo jasno koliko je Sjeverna Koreja blizu završetka podmornice, ali budući da se podmornice obično grade iznutra prema van, objava onoga što izgleda kao uglavnom dovršen trup, sugerira da su mnoge ključne komponente, uključujući motor i moguće reaktor, već ugrađene, rekao je Moon Keun-sik, stručnjak za podmornice sa Univerziteta Hanyang u Seulu.

- Prikazivanje cijelog plovila sada izgleda kao znak da je većina opreme već instalirana i da je gotovo spremno za porinuće u vodu - rekao je Moon, bivši oficir podmornice u južnokorejskoj mornarici, koji vjeruje da bi sjevernokorejska podmornica mogla biti testirana na moru u roku od nekoliko mjeseci.

Nuklearna podmornica bila je jedna od stavki na dugoj listi sofisticiranog naoružanja koju je Kim najavio tokom velikog političkog skupa 2021. godine, kako bi se nosio sa, kako je rekao, porastom vojnih prijetnji predvođenim SAD-om.

Ostalo oružje uključivalo je interkontinentalne balističke rakete na čvrsto gorivo, hipersonično oružje, špijunske satelite i višeglave rakete.

Sjeverna Koreja je provela niz testova kako bi razvila neke od tih sistema i nedavno predstavila novi mornarički razarač, koji je Kim nazvao velikim korakom ka proširenju operativnog dometa i sposobnosti preventivnog udara nuklearnih snaga zemlje.

# JUŽNA KOREJA
# IZGRADNJA
# SJEVERNA KOREJA
# NUKLEARNA PODMORNICA
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