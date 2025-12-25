Sjeverna Koreja pokazala napredak u izgradnji nuklearne podmornice

Sjeverna Koreja je u četvrtak pokazala očigledan napredak u izgradnji nuklearne podmornice, objavivši fotografije na kojima se vidi uglavnom dovršen trup, dok je lider Kim Jong Un osudio nastojanja rivalske Južne Koreje da pribavi tu tehnologiju.

Zvanična Korejska centralna novinska agencija navela je da je Kim posjetio brodogradilište kako bi pregledao izgradnju onoga što Sjever opisuje kao nuklearno-propeliranu podmornicu klase od 8.700 tona, koju je lider nazvao ključnim korakom u modernizaciji i nuklearnom naoružavanju mornarice Sjeverne Koreje, prenosi AP.

Sjever je naznačio da planira naoružati podmornicu nuklearnim oružjem, nazivajući je "strateškom podmornicom s vođenim raketama" ili "strateškom nuklearnom napadnom podmornicom".

Tokom posjete, Kim je opisao napore Južne Koreje da pribavi vlastitu nuklearno-propeliranu podmornicu, koje je podržao američki predsjednik Donald Trump, kao ofanzivni čin koji ozbiljno krši sigurnost i pomorski suverenitet Sjevera.

Dodao je da južnokorejski plan dodatno naglašava potrebu da se unaprijedi i nuklearno naoruža mornarica Sjeverne Koreje, te ustvrdio da bi dovršetak njegove nuklearne podmornice bio epohalna promjena u jačanju nuklearnog odvraćanja protiv, kako je rekao, neprijateljskih prijetnji.

Agencija nije precizirala kada je Kim posjetio brodogradilište, ali je objavila fotografije na kojima se vidi kako pregleda ogromno, bordo obojeno plovilo, premazano onim što izgleda kao antikorozivna boja.

Bio je to prvi put da su državni mediji objavili fotografije podmornice od marta, kada su uglavnom prikazivali donje dijelove plovila.

Nije odmah bilo jasno koliko je Sjeverna Koreja blizu završetka podmornice, ali budući da se podmornice obično grade iznutra prema van, objava onoga što izgleda kao uglavnom dovršen trup, sugerira da su mnoge ključne komponente, uključujući motor i moguće reaktor, već ugrađene, rekao je Moon Keun-sik, stručnjak za podmornice sa Univerziteta Hanyang u Seulu.