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KRITIKA EMIRATIMA

Aktivisti u Londonu ostavili poruke promijenišvi naziv na amblemu ambasade: "Podržavate genocid u Gazi i Sudanu"

Demonstranti su ispred zgrade postavili figure umotane poput tijela mrtve djece

Žestoka kritika Emiratima. Screenshot

A. O.

29.12.2025

Aktivisti su u Londonu organizirali protest ispred ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata (United Arab Emirates – UAE), gdje su simboličnim akcijama i porukama izrazili nezadovoljstvo politikom ove bliskoistočne države.

Tokom protesta, aktivisti odjeveni u crno promijenili su naziv na amblemu ambasade u poruku „Ambasada Ujedinjenih arapskih cionista“, dok su istovremeno nosili transparente s natpisom: „Podržavate genocid u Gazi i Sudanu“.

Kako bi dodatno ukazali na stradanje civila, demonstranti su ispred zgrade postavili figure umotane poput tijela mrtve djece, simbolizirajući žrtve među civilnim stanovništvom u Gazi (Gaza).

Cilj okupljanja bio je osuditi normalizaciju odnosa Ujedinjenih Arapskih Emirata s Izraelom (Israel), kao i, kako navode aktivisti, podršku ratu nad Palestincima koji traje više od dvije godine.

Ovo nije prvi put da se demonstranti okupljaju ispred ambasade UAE u Londonu. Sličan protest održan je i u aprilu ove godine, kada je Međunarodni sud pravde (International Court of Justice – ICJ) započeo preliminarno saslušanje po tužbi Sudana (Sudan) protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata zbog genocida.

Tada su demonstranti ispred ambasade UAE-a osudili, kako su naveli, saučesništvo ove zaljevske države u brutalnom građanskom ratu u Sudanu.

Ujedinjeni Arapski Emirati posljednjih godina suočavaju se s intenzivnim međunarodnim kritikama zbog svojih političkih i vojnih poteza vezanih za Gazu i Sudan. Aktivisti i organizacije za ljudska prava tvrde da politika Emirata i saradnja s kontroverznim akterima doprinose produbljivanju sukoba u tim područjima.

Kada je riječ o Gazi, UAE su na meti kritika zbog uspostavljanja diplomatskih odnosa s Izraelom kroz Abrahamove sporazume (Abraham Accords) potpisane 2020. godine. Aktivisti ističu da Emirati, uprkos slanju humanitarne pomoći, ne vrše stvarni politički pritisak na Izrael kako bi se zaustavilo nasilje nad civilnim stanovništvom.

Optužbe u vezi sa Sudanom još su ozbiljnije. Prema brojnim izvještajima, Emirati navodno pružaju finansijsku i vojnu podršku Snagama za brzu podršku (Rapid Support Forces – RSF), koje su optužene za masakre civila, etničko čišćenje i masovna silovanja, posebno u regiji Darfur.

# LONDON
# UAE
# AKTIVISTI
# SUDAN
# PROTEST
# GAZA
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