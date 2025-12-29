Aktivisti u Londonu ostavili poruke promijenišvi naziv na amblemu ambasade: "Podržavate genocid u Gazi i Sudanu"

Aktivisti su u Londonu organizirali protest ispred ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata (United Arab Emirates – UAE), gdje su simboličnim akcijama i porukama izrazili nezadovoljstvo politikom ove bliskoistočne države.

Tokom protesta, aktivisti odjeveni u crno promijenili su naziv na amblemu ambasade u poruku „Ambasada Ujedinjenih arapskih cionista“, dok su istovremeno nosili transparente s natpisom: „Podržavate genocid u Gazi i Sudanu“.

Kako bi dodatno ukazali na stradanje civila, demonstranti su ispred zgrade postavili figure umotane poput tijela mrtve djece, simbolizirajući žrtve među civilnim stanovništvom u Gazi (Gaza).

Cilj okupljanja bio je osuditi normalizaciju odnosa Ujedinjenih Arapskih Emirata s Izraelom (Israel), kao i, kako navode aktivisti, podršku ratu nad Palestincima koji traje više od dvije godine.

Ovo nije prvi put da se demonstranti okupljaju ispred ambasade UAE u Londonu. Sličan protest održan je i u aprilu ove godine, kada je Međunarodni sud pravde (International Court of Justice – ICJ) započeo preliminarno saslušanje po tužbi Sudana (Sudan) protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata zbog genocida.

Tada su demonstranti ispred ambasade UAE-a osudili, kako su naveli, saučesništvo ove zaljevske države u brutalnom građanskom ratu u Sudanu.

Ujedinjeni Arapski Emirati posljednjih godina suočavaju se s intenzivnim međunarodnim kritikama zbog svojih političkih i vojnih poteza vezanih za Gazu i Sudan. Aktivisti i organizacije za ljudska prava tvrde da politika Emirata i saradnja s kontroverznim akterima doprinose produbljivanju sukoba u tim područjima.