Mamdani položio zakletvu na Kur'anu za gradonačelnika Njujorka: "Vladat ću kao socijalist"

Demokrata Zoran Mamdani (Zohran Mamdani) jučer je i zvanično preuzeo dužnost gradonačelnika Njujorka, obećavši tokom javne ceremonije polaganja zakletve ispred Gradske vijećnice provođenje ambicioznog programa s ciljem da najveći američki grad učini pristupačnijim za radničku klasu.

Mamdani, koji ima 34 godine i pripada lijevom krilu Demokratske stranke, odnosno demokratskim socijalistima, izabran je za gradonačelnika prošlog novembra. Njegova pobjeda smatra se politički značajnom jer bi mogla utjecati i na izbore na sredini mandata, na kojima će se odlučivati koja stranka će imati kontrolu nad Kongresom Sjedinjenih Američkih Država.

Dok dio demokrata prihvata njegov politički stil i poruke, republikanci ga na nacionalnoj sceni predstavljaju kao suprotnost vlastitim vrijednostima. Mamdani je tokom kampanje snažan fokus stavio na rastuće troškove života, a pritom je oštro kritikovao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump), čiji je rejting tokom protekle godine oslabio zbog zabrinutosti za stanje ekonomije.

Mnogi od gotovo osam miliona stanovnika Njujorka s velikim interesovanjem, ali i podijeljenim osjećajima, očekuju da će Mamdani postati politička figura koja će značajno uzdrmati postojeći poredak.

"Oporezujete bogate"

U govoru nakon javne zakletve, Mamdani je ponovio ključna obećanja iz kampanje, među kojima su univerzalna briga o djeci, pristupačne cijene stanovanja i besplatan gradski autobuski prijevoz.

- Odgovarat ćemo svim građanima Njujorka, a ne bilo kojem milijarderu ili oligarhu koji misli da može kupiti našu demokratiju. Izabran sam kao demokratski socijalist i vladat ću kao demokratski socijalist - rekao je Mamdani.

Program inauguracije uključivao je i govore američkog senatora Bernija Sandersa (Bernie Sanders) te kongresne zastupnice Aleksandrije Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez), istaknutih predstavnika liberalnog krila Demokratske stranke i Mamdanijevih političkih saveznika.

Sanders je branio Mamdanijev program, ističući da borba za pristupačno stanovanje nije radikalna politika.

- sigurati ljudima da mogu živjeti u stanovima koje mogu priuštiti nije ekstremno. To je ispravna i pristojna stvar - poručio je.

Nekoliko hiljada okupljenih građana burno je reagovalo kada je Sanders pozvao američke milionere i milijardere da plaćaju veće poreze, nakon čega su se prolomili povici: "Oporezujte bogate!"

Prisegnuo na Kur'an

Uprkos izuzetno niskim temperaturama, grad je duž Broadwaya organizovao prostor za praćenje ceremonije uživo, uz muzičke nastupe i dodatni program.