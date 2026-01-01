Mamdani položio zakletvu na Kur'anu i postao prvi musliman na mjestu gradonačelnika Njujorka

Zohran Mamdani zvanično je preuzeo dužnost 112. gradonačelnika Njujorka, nakon što je ostvario neočekivanu pobjedu na izborima održanim u novembru prošle godine. Položio je zakletvu tačno u ponoć po lokalnom vremenu i tako ušao u historiju kao prvi muslimanski gradonačelnik, prvi gradonačelnik južnoazijskog porijekla i najmlađi gradonačelnik koji je preuzeo ovu funkciju u više od jednog stoljeća. - Ovo je zaista čast i privilegija života - rekao je Mamdani nekoliko trenutaka nakon zakletve.

Mamdani, 34-godišnji imigrant iz Ugande i bivši zastupnik u skupštini savezne države Njujork, privukao je pažnju svijeta i šokirao politički establišment pobjedom na demokratskim predizborima prošlog ljeta, vodeći kampanju fokusiranu na pristupačnost života. On je obećao uvođenje univerzalnog programa brige o djeci, zamrzavanje stanarina za oko dva miliona stanara u stanovima sa regulisanom rentom te da gradski autobusi budu "brzi i besplatni". Zakletvu je položio tokom privatne ceremonije odmah nakon ponoći, zajedno sa suprugom, umjetnicom Ramom Duvadži. Prisutni su bili i njegovi roditelji – filmska rediteljica Mira Nair i profesor na Univerzitetu Columbia Mahmud Mamdani. Državna tužiteljica savezne države Njujork, Letitia Džejms, koju je Mamdani opisao kao "političku inspiraciju", administrirala je zakletvu.