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ZVANIČNO PREUZEO DUŽNOST

Mamdani položio zakletvu na Kur'anu i postao prvi musliman na mjestu gradonačelnika Njujorka

Položio je zakletvu tačno u ponoć po lokalnom vremenu

Mamdani: Položio zakletvu. AP

M. Až.

1.1.2026

Zohran Mamdani zvanično je preuzeo dužnost 112. gradonačelnika Njujorka, nakon što je ostvario neočekivanu pobjedu na izborima održanim u novembru prošle godine. Položio je zakletvu tačno u ponoć po lokalnom vremenu i tako ušao u historiju kao prvi muslimanski gradonačelnik, prvi gradonačelnik južnoazijskog porijekla i najmlađi gradonačelnik koji je preuzeo ovu funkciju u više od jednog stoljeća.

- Ovo je zaista čast i privilegija života - rekao je Mamdani nekoliko trenutaka nakon zakletve.

Mamdani, 34-godišnji imigrant iz Ugande i bivši zastupnik u skupštini savezne države Njujork, privukao je pažnju svijeta i šokirao politički establišment pobjedom na demokratskim predizborima prošlog ljeta, vodeći kampanju fokusiranu na pristupačnost života.

On je obećao uvođenje univerzalnog programa brige o djeci, zamrzavanje stanarina za oko dva miliona stanara u stanovima sa regulisanom rentom te da gradski autobusi budu "brzi i besplatni".

Zakletvu je položio tokom privatne ceremonije odmah nakon ponoći, zajedno sa suprugom, umjetnicom Ramom Duvadži. Prisutni su bili i njegovi roditelji – filmska rediteljica Mira Nair i profesor na Univerzitetu Columbia Mahmud Mamdani.

Državna tužiteljica savezne države Njujork, Letitia Džejms, koju je Mamdani opisao kao "političku inspiraciju", administrirala je zakletvu.

Mjesto ceremonije bilo je simbolično – peron stare stanice podzemne željeznice City Hall, ispod parka City Hall u Manhattanu, arhitektonskog dragulja netaknutog od 1945. godine. Mamdani je govorio o značaju ovog mjesta, nazivajući ga "svjedočanstvom važnosti javnog prevoza za vitalnost, zdravlje i naslijeđe našeg grada".

Javna ceremonija bit će održana u četvrtak poslijepodne na platou ispred Gradske vijećnice, uz očekivani dolazak najmanje 4.000 ljudi, uključujući lidere progresivnog pokreta. Demokratska kongresnica Aleksandria Okasio-Kortez predstavit će Mamdanija, dok će javnu zakletvu administrirati nezavisni senator iz Vermonta, Bernie Sanders.

Prilikom polaganja zakletve stavion je ruku na Kur'an.

# NJUJORK
# SAD
# ZOHRAN MAMDANI
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