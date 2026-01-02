Prskalice uzrok požara u Švicarskoj: Među povrijeđenima jedan državljanin BiH

Švicarske vlasti su organizirale konferenciju za medije gdje su iznijeli nove informacije o požaru u baru na poznatom skijalištu Kran-Montana.

Kako su potvrdili, među povrijeđenima je i jedan državljanin BiH.

Šef policije kantona Vale Frederik Gisler je kazao da se sudbina 150 ljudi pretvorila u horor.

Naglasio je da je utvrđen identitet 113 od 119 povrijeđenih osoba, a oni su sljedećih nacionalnosti: 71 je švicarski državljanin, 14 francuskih, 11 italijanskih, 4 srbijanska i po jedan bosanskohercegovački, poljski, luksemburški, belgijski i portugalski.