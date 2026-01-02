Prskalice uzrok požara u Švicarskoj: Među povrijeđenima jedan državljanin BiH

Švicarske vlasti su organizirale konferenciju za medije gdje su iznijeli nove informacije o požaru u baru na poznatom skijalištu Kran-Montana.
Kako su potvrdili, među povrijeđenima je i jedan državljanin BiH.
Šef policije kantona Vale Frederik Gisler je kazao da se sudbina 150 ljudi pretvorila u horor.
Naglasio je da je utvrđen identitet 113 od 119 povrijeđenih osoba, a oni su sljedećih nacionalnosti: 71 je švicarski državljanin, 14 francuskih, 11 italijanskih, 4 srbijanska i po jedan bosanskohercegovački, poljski, luksemburški, belgijski i portugalski.
Navedeno je ponovo da je riječ oko 40 žrtava, a jučer je šef italijanske diplomatije kazao da je riječ o 47 žrtava.
Glavni inspektor Pjer-Antoan Lenžen također govori o organizaciji procesa identifikacije. Među uključenima su i stomatolozi.
- Zatim moramo da vratimo ispravna tela porodicama - kaže Lenžen. U proces identifikacije je uključeno i oko 30 ljudi. Pored zuba, DNK i odjeće, pregledaju se i predmeti koje su žrtve nosile sa sobom. Za svaku preminulu osobu se sastavlja dosije.
Državna tužieteljica kantona Vale Beatris Pilud rekla je da tužilaštvo intenzivno radi na utvrđivanju okolnosti ove tragedije.
- Prema dosadašnjim saznanjima, požar je vjerovatno krenuo od prskalica, odnosno baklji, koje su bile postavljene na boce šampanjca. Približili su ih plafonu, nakon čega je došlo do takozvanog flashovera i vatra se veoma brzo proširila - rekla je Pilud.