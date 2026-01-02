Ovo je Artur koji je došao da proslavi rođendan u baru smrti u Švicarskoj: Zadnja poruka mu bila "Sretna Nova godina, mama, volim te"

Tragedija je obilježila doček Nove godine u švicarskom skijalištu Kran-Montana, gdje je u prepunom baru Le Constellation izbio smrtonosan požar. Prema navodima švicarskih vlasti, najvjerovatniji uzrok vatrene stihije bile su prskalice pričvršćene na boce šampanjca, koje su zapalile strop obložen akustičnom pjenom, piše CNN.

Među porodicama koje očajnički tragaju za svojim najmilijima je i Laetitia Brodard-Sitre, čiji je sin Artur nestao u požaru. Neposredno nakon ponoći poslao joj je poruku "Sretna Nova godina, mama, volim te" a od tada mu se gubi svaki trag.

Artur je u baru trebao proslaviti svoj 17. rođendan. Nekoliko dana ranije rezervirao je veliki stol za sebe i prijatelje, planirajući doček Nove godine provesti upravo u Le Constellationu, ispričala je shrvana majka za Reuters.

Teške opekotine

U bolnici u Sionu nije ga uspjela pronaći, a identifikacija brojnih žrtava dodatno je otežana zbog teških opekotina. Dala je uzorak DNK u nadi da će saznati sudbinu sina.

– Ne spavam. Jedina utjeha mi je to što sam ovdje, blizu. Čim pronađem sina, bit ću uz njega – rekla je.

Za list Le Temps kazala je da se vratila u Lozanu kako bi provjerila nalazi li se Artur u nekoj od tamošnjih bolnica, dok je njegov otac istovremeno tragao u Bernu. Ni jedno od njih, međutim, nije uspjelo pronaći sina.

– Živim noćnu moru, pravu noćnu moru. Ili ću ga pronaći u mrtvačnici ili u kritičnom stanju. To je strašno – kazala je.

Dodala je i da su neki Arturovi prijatelji pronađeni s opekotinama koje prekrivaju gotovo polovinu tijela.

– Nemam riječi. Prošli su pakao – rekla je.

U očajničkom apelu za pomoć, na Facebooku je objavila i Arturovu fotografiju uz poruku da porodica nema nikakvih informacija o tome je li živ i u kojoj se bolnici nalazi, pozivajući sve koji imaju saznanja da joj se jave.

Niz sličnih tragedija

Fotografije s mjesta događaja prikazuju najmanje šest upaljenih prskalica u zraku u trenutku kada je bar bio ispunjen gostima, neposredno prije izbijanja požara. Okolnosti podsjećaju na niz sličnih tragedija širom svijeta izazvanih upotrebom pirotehnike u zatvorenim prostorima.

Bivši povjerenik bostonske policije Ed Davis povukao je paralelu s požarom u noćnom klubu The Station u američkoj saveznoj državi Rhode Island 2003. godine, kada je poginulo 100 ljudi nakon što je pirotehnika zapalila akustičnu pjenu na stropu.

– Požar se proširio izuzetno brzo zbog tog izolacijskog materijala za prigušivanje buke. Ljudi jednostavno nisu imali vremena pobjeći. Većina je umrla od udisanja dima. Prizor je bio užasan – izjavio je Davis za CNN.

Slične tragedije zabilježene su i ranije – tokom dočeka Nove 2001. godine u jednom kafiću u Nizozemskoj poginulo je deset mladih ljudi, dok je u martu prošle godine u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji stradalo najmanje 63 osobe nakon što su iskre od pirotehnike zapalile krov objekta. U Brazilu je 2013. godine u sličnom požaru, također izazvanom pirotehnikom, život izgubilo više od 230 ljudi u prepunom noćnom klubu.