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AMERIKA OPTUŽENA ZA NAPAD

Ovako izgleda nebo iznad Venecuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad

FAA je kao razlog navela rizik po sigurnost leta povezan s tekućim vojnim aktivnostima

Nebo iznad Venecuele. Flightradar24

A. O.

3.1.2026

Serija eksplozija odjeknula je noćas u Karakasu (Caracasu), glavnom gradu Venezuele, a tamošnja vlada optužila je američke snage za izvedeni napad. 

A dok se čeka službena reakcija Bijele kuće ili Pentagona na ove optužbe, Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) zabranila je svim američkim zrakoplovima letove na svim visinama unutar zračnog prostora Venezuele.

FAA je kao razlog navela rizik po sigurnost leta povezan s tekućim vojnim aktivnostima. 

Agencija je, oko 1 sat po istočnom vremenu, izdala četiri obavijesti za zračne misije (NOTAM) koje pokrivaju četiri regije za informiranje leta u i oko Venezuele: San Juan, Piarco, Maquetia i Curaçao. FAA nije precizirala koja vojska sudjeluje u tim aktivnostima. Prema podacima sa stranice FlightRadar24, trenutačno nijedan civilni avion ne leti iznad područja Venezuele.

# PENTAGON
# VENEZUELA
# EKSPLOZIJA
# VENECUELA
# KARAKAS
# CARACAS
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