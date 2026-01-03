Tramp: Razgovarali smo s potpredsjednicom, spremna je sve provesti, opoziciona liderka nema ni podršku ni poštovanje

Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je na konferenciji za medije da će oni upravljati Venecuelom dok ne bude moguće sprovesti sigurnu, pravilnu i promišljenu tranziciju. - Ne želimo da budemo uključeni u situaciju da neko drugi preuzme vlast, i imamo istu situaciju kakvu smo imali posljednjih dugih godina - naglasio je Tramp. Naglasio je da će američke naftne kompanije ući u zemlju i uložiti milijarde dolara.

- Tako će popraviti teško oštećenu infrastrukturu, naftnu infrastrukturu, i početi da zarađuju novac za zemlju - kazao je. Na pitanje ko će voditi zemlju, rekao je da će to biti ljudi iza njega (iza njega su stajali Pit Hegset, Marko Rubio i Den Kejn). Poručio je da se ne plaši slanja trupa na teren i da se ne plaše nikoga. Naveo je da su spremni i za drugi napad, ako bude potrebe, iako misli da to neće trebati. Rekao je da je narod Venecuele patio, a da to više neće biti slučaj te da je cilj da budu bogati i sigurni. - Nelegitimni diktator Maduro je uvozio smrtonosnu drogu u SAD. Lično je nadgledao kartel De la Soles koja je našu državu preplavio smrtonosnim drogama koje su ubile desetine hiljada Amerikanaca - kazao je Tramp. Poručio je da je imaju dokaze o zločinima Madura, za kojeg je kazao da se nalazi na brodu USS Iwo Jima i da se kreće u pravdu Njujorka. Dodao je da je vidio dokazi i da su "strašni".

On je rekao da je "Maduro ostajao na vlasti i sprovodio kampanju nasilja i terora", kojom je prijetio ne samo američkom narodu već i sigurnosti čitavog regiona. - Maduro je vodio divljake, užasne bande kako terorišu američke zajednice - naveo je. Istakao je da su nakon provedenih akcija Vašington i Los Anđeles ponovo sigurni gradovi u kojima se smanjio stepen nasilja. - Pod srušenim diktatorom Maduroom, Venecuela je sve više pružala sigurno utočište stranim protivnicima u našem regionu i izgradila ofanzivno naoružanje koje bi moglo da ugrozi naše živote, a te su oružje iskoristili sinoć. Sinoć su koristili to oružje, moguće u dogovoru sa kartelima koji djeluju duž naše granice - kazao je Tramp. Poručio je da ova akcija treba biti upozorenje svima i da neće dozvoliti teroristima i kriminalcima da nekažnjeno djeluju protiv SAD. - Ova izuzetno uspješna operacija treba da posluži kao upozorenje svakome ko bi prijetio američkom suverenitetu ili ugrozio živote Amerikanaca - rekao je Tramp. Ponovo se vratio na temu nafte te poručio da će to omogućiti da Venecuela postane bogata. - Kada je riječ o drugim zemljama koje žele naftu, mi smo u naftnom biznisu, mi ćemo je prodavati. Nećemo reći da nećemo. Vjerovatno u mnogo većim količinama, jer oni nisu mogli da proizvode mnogo zbog toga što im je infrastruktura bila tako loša. Tako da ćemo prodavati velike količine nafte drugim zemljama. Mnoge od njih je već koriste. Ali rekao bih da će ih biti još mnogo više - rekao je Tramp. Dobio je pitanje i o predsjedniku Kolumbije Gustavu Petru, za kojeg je nedavno rekao da "mora da čuva du**". Upitan da li stoji iza te izjave i dalje, rekao je da stoji. - On proizvodi kokain. Šalju ga u SAD. Dakle, mora da pazi na sebe - jasan je bio.