Puljić: Venezuela prestaje biti samo regionalno pitanje, postaje strateška demonstracija američke moći

O dešavanjima u Venecueli za Dnevnik 2 iz Vašingtona (Washingtona) govorio je novinar Ivica Puljić, koji prati najnovije informacije i politički kontekst krize.

Prema njegovim riječima, u operaciji je učestvovalo oko 150 aviona, piše Federalna.ba. Prvo su vojni avioni bombardirali protuzračnu obranu Venecuele, a zatim su se pridružili helikopteri koji su ušli u vojnu bazu u kojoj se nalazio predsjednik zemlje.

- Sve je obavljeno poput nekog akcijskog filma - rekao je Puljić.

Dodao je kako je jedan američki helikopter pogođen je u operaciji, ali se uspio vratiti u bazu. Akcije su koordinirane iz dvadesetak vojnih baza u regiji.

Tramp (Trump) je najavio da će SAD upravljati Venecuelom i odrediti tim koji će voditi zemlju.

- Tim koji će voditi zemlju su ovi ljudi su za mene - rekao je, misleći na državnog tajnika Marca Rubia, ministra obrane Hegsetha, savjetnika Stephena Millera i generala Dana Caina.

- Spremni smo za drugi veći val napada ako bude potrebe. Naše su trupe spremne - rekao je Trump.

"Diktatori znaju šta će im se dogoditi"

Trump je istaknuo i ekonomske interese: velike američke kompanije dolaze u Venecuelu i zaradit će značajan novac, a američka dominacija zapadne hemisfere više nikada neće biti upitna.

- Poručio je da diktatori sada znaju što će im se dogoditi - rekao je Puljić.

Marko Rubio je komentirao:

- Kada bih bio u vladi Kube, bio bih malo zabrinut.“

Dodao je i da Kongres unaprijed nije mogao biti obaviješten kako ne bi ugrozio cijelu akciju. Trump je rekao da ne vjeruje svojim zakonodavcima jer iz Kongresa često cure informacije.

Reakcije u Kongresu podijeljene su – od kritika da je akcija suluda i nezakonita, do republikanaca koji smatraju da je postupak opravdan.

Globalni utjecaj i energetska kontrola

- Osiguravanje kontrole nad naftom smanjilo bi američku ranjivost na poremećaje u opskrbi energijom u Perzijskom zaljevu i pružilo tampon u slučaju sukoba s Iranom. Istovremeno bi SAD dobile veću sposobnost oblikovanja globalnih cijena nafte, jačajući središnju ulogu dolara i petrodolarski sustav, što podupire američku financijsku moć - rekao je Puljić.