Tehnički problem paralizira letove u Grčkoj

Letovi širom Grčke obustavljeni su u nedjelju ujutro zbog tehničkog problema u Atinskoj regiji za informacije o letenju (FIR), što je utjecalo na dolaske i odlaske na glavnom aerodromu u Atini, kao i na regionalne aerodrome.

Problem je povezan sa centralnim radio-frekventnim sistemima Centara za kontrolu leta u Atini i regiji Makedonija, koji djeluju pod okriljem Uprave za civilno vazduhoplovstvo. Radio-frekvencije koje opslužuju pogođeni centar trenutno ne rade, a centar je ključan jer svi avioni koji ulaze u grčki zračni prostor moraju s njim uspostaviti komunikaciju.

Tehnički kvar utiče na sve letove do i iz Grčke, iako avioni koji su već u zraku nastavljaju normalno saobraćati.

- Kao rezultat toga, prva mjera je obustava svih polazaka s grčkih aerodroma. Istovremeno se ulažu napori da se avioni koji su već u zraku mogu sigurno sletjeti - izjavio je Panagiotis Psaros, predsjednik Udruženja kontrolora leta, za Kathimerini.

Uzrok kvara još nije utvrđen, a za sada nema naznaka kada će normalan rad biti ponovno uspostavljen.