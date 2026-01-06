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POLJSKI PREMIJER

Tusk: Poljska neće slati svoje trupe u Ukrajinu u okviru bezbjednosnih garancija

Nema očekivanja od naših partnera da će poljske trupe biti prisutne u Ukrajini ni pod kojim scenarijem, poručio je

Donald Tusk. Cancillería del primer ministro de Polonia via AP, Archivo

M. Až.

6.1.2026

Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je da partneri u diskusijama o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu ne očekuju da će poljske trupe biti prisutne u toj zemlji.

- Nema očekivanja od naših partnera da će poljske trupe biti prisutne u Ukrajini ni pod kojim scenarijem. Poljska će biti vodeća zemlja kada je riječ o logističkim i organizacionim pitanjima. Svaki zadatak ima svog nacionalnog lidera, a među četiri zemlje koje će odlučivati kako će djelovati nakon završetka rata, Poljska je jedna od vodećih zemalja - poručio je Tusk, prenosi agencija PAP.

On je dodao da je Poljska spremna izvršiti sve logističke zadatke, ali da njena uloga neće uključivati slanje vojnika u Ukrajinu.

# DONALD TUSK
# POLJSKA
# UKRAJINA
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