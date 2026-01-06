Tusk: Poljska neće slati svoje trupe u Ukrajinu u okviru bezbjednosnih garancija

Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je da partneri u diskusijama o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu ne očekuju da će poljske trupe biti prisutne u toj zemlji.

- Nema očekivanja od naših partnera da će poljske trupe biti prisutne u Ukrajini ni pod kojim scenarijem. Poljska će biti vodeća zemlja kada je riječ o logističkim i organizacionim pitanjima. Svaki zadatak ima svog nacionalnog lidera, a među četiri zemlje koje će odlučivati kako će djelovati nakon završetka rata, Poljska je jedna od vodećih zemalja - poručio je Tusk, prenosi agencija PAP.