Postignut važan dogovor o Ukrajini, poznati i specifični detalji

Velika Britanija i Francuska postigle su dogovor o mogućem raspoređivanju svojih vojnih snaga u Ukrajini nakon prekida neprijateljstava, objavio je Sky News.

Britanska vlada saopštila je da su premijer Kir Starmer (Keir Starmer), francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i ukrajinski lider Volodimir Zelenski potpisali deklaraciju o namjeri uoči konferencije za novinare:

- Ovo je Deklaracija o namjeri da se rasporede snage u Ukrajini u slučaju postizanja mirovnog sporazuma. Ovo je ključni dio naše čelične posvećenosti da dugoročno stojimo uz Ukrajinu.

Kako je navedeno, "višenacionalna sila za Ukrajinu" djelovala bi kao sigurnosna snaga s ciljem jačanja sigurnosnih garancija i sposobnosti Ukrajine da se vrati miru i stabilnosti, uz podršku obnovi vlastitih oružanih snaga.

- Potpisivanje deklaracije otvara put za uspostavljanje pravnog okvira za djelovanje francuskih i britanskih snaga na ukrajinskoj teritoriji, osiguravajući ukrajinsko nebo i more i gradeći oružane snage spremne za budućnost.

U dokumentu se navodi i da su tokom razgovora detaljnije razmotreni tehnički aspekti raspoređivanja snaga na terenu.

- Uz naše planove za koordinacioni centar, nakon prekida vatre Velika Britanija i Francuska će uspostaviti i 'vojna čvorišta' širom Ukrajine kako bi se omogućilo raspoređivanje i izgradnja zaštićenih objekata za oružje i vojnu opremu radi podrške odbrambenim potrebama Ukrajine."

Značajan napredak

Makron je nakon potpisivanja Pariske deklaracije izjavio da su Ukrajina i njeni saveznici postigli dogovor o sigurnosnim garancijama.

- Danas smo postigli značajan napredak, što se ogleda u Pariskoj deklaraciji, koja pruža snažne garancije za trajni mir. Ova deklaracija 'koalicije voljnih' po prvi put prepoznaje operativnu usklađenost između 35 zemalja koje čine 'koaliciju voljnih', Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Govorimo o snažnim sigurnosnim garancijama - rekao je.

Makron je dodao da deklaracija definiše ključne komponente tih garancija, među kojima su mehanizam za nadzor prekida vatre pod američkim vodstvom uz učešće više zemalja, ukrajinske snage od 800.000 pripadnika s adekvatnom obukom i resursima, nastavak rada na formiranju višenacionalne sile u zraku, na moru i kopnu nakon prekida vatre, kao i pravna obaveza saveznika da podrže Ukrajinu u slučaju novog ruskog napada.

Otvorena pitanja

Zelenski je Parisku deklaraciju ocijenio kao "veoma konkretnu".

- Ovo pokazuje spremnost koalicije i evropskih zemalja da rade na miru. Želimo biti spremni kako bismo, kada diplomatija donese mir, mogli rasporediti snage koalicije voljnih - rekao je predsjednik Ukrajine.

Dodao je da Ukrajina već raspolaže dovoljnim brojem detalja, uključujući informacije o državama koje će učestvovati u dogovoru i njihovim pojedinačnim doprinosima. Prema njegovim riječima, ostvaren je i napredak u razgovorima s američkom delegacijom u Parizu u vezi s nadzorom mira.

Zelenski je naveo da određena pitanja i dalje "ostaju otvorena", među njima i revidirani mirovni plan od 20 tačaka.

- Ono na čemu zaista moramo raditi jeste pitanje teritorije. Imamo niz ideja koje bi mogle biti od pomoći - poručio je.