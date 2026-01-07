SAD prate, Rusija štiti: Bitka oko tankera pod sankcijama na Atlantiku

Rusija je rasporedila ratne brodove kako bi eskortirala tanker s naftom koji istovremeno nadziru i prate američke snage tokom plovidbe Atlantskim okeanom, javlja CBS News.

Riječ je o tankeru koji je ranije prevozio venecuelansku sirovu naftu, iako trenutno u dokumentima navodi da nema teret. Brod se u ovom trenutku nalazi između Islanda i Velike Britanije.

Tanker, ranije poznat kao Bella 1, optužen je za kršenje američkih sankcija i transport iranske nafte. U međuvremenu je promijenio ime u Marinera, a prema dostupnim informacijama, promijenjena je i zastava – s gvajanske na rusku.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prošlog mjeseca izjavio je da je naredio blokadu svih sankcioniranih tankera koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju, što su vlasti u Caracasu okarakterisale kao čin krađe.

Dva američka zvaničnika potvrdila su za CBS News da je Rusija, kao odgovor, poslala podmornicu i više ratnih brodova kako bi pružila zaštitu tankeru tokom plovidbe.

Američka obalna straža pokušala je prošlog mjeseca izvršiti ukrcavanje na brod u Karipskom moru, kada se vjerovalo da je na putu prema Venecueli. Tada je postojao i nalog za zapljenu zbog sumnje na kršenje sankcija.

Nakon toga, tanker je naglo promijenio kurs, a njegovo kretanje prema Evropi poklopilo se s dolaskom oko deset američkih vojnih transportnih aviona, kao i helikoptera, u širi region.

Ruske vlasti saopćile su da s posebnom zabrinutošću prate razvoj situacije oko ovog broda.

Američki zvaničnici su ranije naveli da Washington preferira zapljenu tankera, a ne njegovo potapanje, ukoliko dođe do ukrcavanja.

U utorak je Južna komanda američke vojske na društvenim mrežama poručila da ostaje spremna pružiti podršku partnerskim američkim institucijama u suprotstavljanju sankcioniranim plovilima i akterima koji prolaze ovom regijom.

– Naše pomorske snage su budne, agilne i spremne pratiti plovila od interesa. Kada dođe poziv, bit ćemo spremni – naveli su u objavi.