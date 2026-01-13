Luvr podiže cijene ulaznica za posjetioce van EU, izazvavši negodovanje zbog dvostrukih cijena

Posjetioci izvan Evropske unije uskoro će morati platiti više od francuskih građana i onih uz EU za ulazak u Luvr, nakon što od srijede stupe na snagu nove cijene ulaznica za ovaj svjetski poznati muzej.

Povećanje cijena

Sindikalne organizacije osudile su ovu politiku i pozvale na štrajk zbog promjene, a i druge državne turističke atrakcije u Francuskoj najavile su povećanje cijena kako bi država godišnje prikupila desetine miliona eura.

Od srijede će svaki odrasli posjetilac koji dolazi iz zemlje koja nije članica Evropske unije, priružujući tu Island, Lihtenštajn i Norvešku, morati platiti 32 eura za ulazak u muzej Louvre – što predstavlja povećanje od 45 posto. Cijene ulaznica u Dvorcu Versailles takođe će porasti za tri eura.

Amerikanci, građani Velike Britanije i Kine, koji spadaju među najbrojnije strane posjetioce muzeja, biće među onima koji će osjetiti poskupljenje, kao i turisti iz siromašnijih zemalja i zemalja Evrope koje nisu u EU.

Sindikalna udruženja osudila su politiku kao „šokantnu filozofski, društveno i na ljudskom nivou“ te su pozvala na štrajk, ističući da muzejska kolekcija od 500.000 artefakata, uključujući mnoge iz Egipta, Bliskog istoka i Afrike, ima univerzalnu ljudsku vrijednost.

Pored principijelnog odbacivanja diskriminatornog određivanja cijena, sindikati izražavaju zabrinutost i iz praktičnih razloga, jer će osoblje sada morati provjeravati identifikacione dokumente posjetilaca.

Francuska akademik Patrick Poncet uporedio je potez Francuske s politikom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, čija je administracija 1. januara povećala cijenu ulaska stranih turista u nacionalne parkove SAD-a za 100 dolara.

Ova politika, kako navodi Poncet, „simptomatska je povratka neskrivenog nacionalizma, kao i drugdje u svijetu“.

Turističke atrakcije

Pored Luvra, i druge državne turističke atrakcije u Francuskoj, uključujući Dvorac Chambord u regiji Loire i nacionalnu operu u Parizu, planiraju povećanje cijena.

Vlada povećanje opravdava finansijskim razlozima, ciljajući godišnje povećanje prihoda od 20 do 30 miliona eura u vrijeme kada je pod pritiskom da poveća prihode i smanji troškove.

Dio sredstava namijenjen je velikom planu obnove Luvra, koji je prošle godine najavio francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron).

Procijenjeni trošak projekta je oko milijardu eura, a sindikati i pojedini kritičari umjetnosti nazivaju taj plan rasipničkim.

- Želim da posjetioci izvan EU plate više za svoje ulaznice, a dodatni prihod ide za finansiranje obnove našeg nacionalnog naslijeđa. Francuzi ne bi trebali sami plaćati sve troškove - izjavila je ministrica kulture Rachida Dati krajem 2024. godine.

Luvr će i dalje biti besplatan za maloljetnike iz svih zemalja i za Evropljane mlađe od 26 godina, dok je u Evropi uobičajena praksa da se mlađima od 18 godina omogući besplatan ulazak u muzeje i kulturne znamenitosti, poput Akropolisa u Atini, Prada u Madridu ili Koloseuma u Rimu, kako bi se potaknula njihova posjeta.

Pitanje je da li će ovaj francuski potez, koji odstupa od evropske prakse, podstaći i druge kulturne destinacije da uvedu slične cijene za turiste izvan Evrope.