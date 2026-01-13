Preminuo Mark Brnović: Tramp ga nominovao za ambasadora u Srbiji, pa povukao nominaciju

Bivši državni tužilac Arizone, Mark Brnović, preminuo je u 59. godini, potvrdila je njegova porodica, prenose američki mediji. On je bio nominovan za ambasadora u Srbiji, ali je njegova nominacija naknadno povučena.
- Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje smrt Marka Brnovića. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i borac za pravdu, zauvek će u našim srcima ostati zapamćen i voljen kao posvećen otac, suprug, sin i brat. Slomljeni smo zbog ovog gubitka i duboko dirnuti ogromnom podrškom i ljubavlju koju dobijamo od tolikih divnih ljudi širom savezne države i zemlje - navodi se u saopćenju porodice, prenose američki mediji iz Arizone.
Brnović, član Republikanske stranke, obavljao je funkciju državnog tužioca Arizone od 2015. do 2023. godine.
Tokom mandata učestvovao je u više zapaženih pravnih sporova.
Prije izbora za državnog tužioca, Brnović je bio savezni tužilac i direktor državnog Odeljenja za igre na sreću, koje reguliše kockanje. Kasnije u političkoj karijeri, bezuspješno se kandidovao za Senat 2022. godine.
U martu 2025. godine nominovao ga je predsjednik Donald Tramp za narednog ambasadora SAD u Srbiji. Brnović je ranije govorio da je sin imigranata koji su pobjegli od komunizma u Jugoslaviji. Njegovu nominaciju Senat nikada nije potvrdio, navode američki mediji.
Iza Marka Brnovića ostali su supruga Suzan i dvije ćerke, Milena i Sofija.