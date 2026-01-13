Preminuo Mark Brnović: Tramp ga nominovao za ambasadora u Srbiji, pa povukao nominaciju

Bivši državni tužilac Arizone, Mark Brnović, preminuo je u 59. godini, potvrdila je njegova porodica, prenose američki mediji. On je bio nominovan za ambasadora u Srbiji, ali je njegova nominacija naknadno povučena.

- Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje smrt Marka Brnovića. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i borac za pravdu, zauvek će u našim srcima ostati zapamćen i voljen kao posvećen otac, suprug, sin i brat. Slomljeni smo zbog ovog gubitka i duboko dirnuti ogromnom podrškom i ljubavlju koju dobijamo od tolikih divnih ljudi širom savezne države i zemlje - navodi se u saopćenju porodice, prenose američki mediji iz Arizone.