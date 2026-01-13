Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U 59. GODINI

Preminuo Mark Brnović: Tramp ga nominovao za ambasadora u Srbiji, pa povukao nominaciju

Brnović, član Republikanske stranke, obavljao je funkciju državnog tužioca Arizone od 2015. do 2023. godine

Mark Brnović. AP Photo/Mariam Zuhaib

M. Až.

13.1.2026

Bivši državni tužilac Arizone, Mark Brnović, preminuo je u 59. godini, potvrdila je njegova porodica, prenose američki mediji. On je bio nominovan za ambasadora u Srbiji, ali je njegova nominacija naknadno povučena.

- Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje smrt Marka Brnovića. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i borac za pravdu, zauvek će u našim srcima ostati zapamćen i voljen kao posvećen otac, suprug, sin i brat. Slomljeni smo zbog ovog gubitka i duboko dirnuti ogromnom podrškom i ljubavlju koju dobijamo od tolikih divnih ljudi širom savezne države i zemlje - navodi se u saopćenju porodice, prenose američki mediji iz Arizone.

Brnović, član Republikanske stranke, obavljao je funkciju državnog tužioca Arizone od 2015. do 2023. godine.

Tokom mandata učestvovao je u više zapaženih pravnih sporova.

Prije izbora za državnog tužioca, Brnović je bio savezni tužilac i direktor državnog Odeljenja za igre na sreću, koje reguliše kockanje. Kasnije u političkoj karijeri, bezuspješno se kandidovao za Senat 2022. godine.

U martu 2025. godine nominovao ga je predsjednik Donald Tramp za narednog ambasadora SAD u Srbiji. Brnović je ranije govorio da je sin imigranata koji su pobjegli od komunizma u Jugoslaviji. Njegovu nominaciju Senat nikada nije potvrdio, navode američki mediji.

Iza Marka Brnovića ostali su supruga Suzan i dvije ćerke, Milena i Sofija.

# SRBIJA
# SAD
# ARIZONA
# MARK BRNOVICH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.