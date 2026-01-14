Poljski predsjednik hvali Trampa: Samo on može zaustaviti Putina

Poljski predsjednik Karol Navrocki (Nawrocki) rekao je da je američki predsjednik Donald Tramp jedini svjetski lider koji je sposoban spriječiti ruskog predsjednika Vladimira Putina da prijeti Evropi.

U intervjuu za program Today na Radiju 4, rekao je da se ruskom lideru ne može vjerovati, ali da Evropa mora učiniti sve što može da podrži Trampa u njegovim naporima da okonča rat u Ukrajini.

Navrockikaže da je, s obzirom na to da Rusija prijeti njegovoj zemlji, kao i centralnoj i istočnoj Evropi, američki predsjednik bio jedina osoba koja bi mogla riješiti problem i okončati rat u Ukrajini.

Govoreći o masovnom upadu ruskih dronova prošlog septembra, kada je više od 20 bespilotnih letjelica prešlo u Poljsku iz Bjelorusije i Ukrajine, Navrocki je to nazvao vanrednom situacijom, dodajući da do tada nijedna država članica NATO-a nije doživjela napad dronom u tim razmjerima.

Rusija, rekao je, testira poljsku odbranu i testira solidarnost NATO-a.

Poljski predsjednik se potom zahvalio Britaniji na slanju aviona RAF Typhoon kako bi pomogli u odbrani granica.

Rekao je da se Poljska nalazi u stanju hibridnog rata s Rusijom od 2021. godine, jer se suočava s dronovima i dezinformacijama.

Upitan je o prijateljstvu s Donaldom Trampom, posebno u svjetlu prijetnji američkog predsjednika da će "na bilo koji način" preuzeti dansku autonomnu teritoriju Grenland, što je potreslo Evropu.

SAD, insistirao je, uprkos nedavnim izjavama američkih zvaničnika koji govore suprotno, i dalje su garant sigurnosti u Evropi.

Navrocki je rekao da može zamisliti kako se Evropa "odvaja" od Sjedinjenih Država i rekao da to nije dobro ni za ekonomsku sigurnost ni za vojnu sigurnost Evropske unije.