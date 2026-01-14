Tramp opasno zaprijetio Teheranu: Svijet sa strahom gleda u Iran, hoće li danas pogubiti Erfana Soltanija?

Svijet sa strahom gleda u Iran, gdje bi danas mogao biti pogubljen Erfan Soltani, 26-godišnji mladić uhapšen tokom protesta prošle sedmice. Predsjednik SAD (Sjedinjene Američke Države) Donald Tramp (Trump) rekao je da će preduzeti "veoma snažne mjere" protiv Irana ako pogubi demonstrante, dok organizacije za ljudska prava navode da je više od 2.400 protivvladinih demonstranata ubijeno u nasilnom obračunu iranskih vlasti. Rođaci Erfana Soltanija (Erfan Soltani) rekli su za BBC Persian da bi trebalo da bude pogubljen u srijedu. Predstavnik Organizacije za ljudska prava Hengav (Hengaw) također je rekao da "nikada nisu vidjeli da se jedan slučaj odvija tako brzo". Tramp (Donald Trump), govoreći za CBS News (CBS News) o mogućim pogubljenjima, rekao je: "Ako ih budu vješali, vidjet ćete neke stvari... Preduzetćemo veoma snažne mjere ako urade tako nešto". Soltanijev rođak rekao je da je iranski sud izrekao smrtnu kaznu "u izuzetno ubrzanom postupku, za svega dva dana". Avjar Šehi (Avjar Shehi), predstavnik Hengava (Hengaw), rekao je da ovaj slučaj pokazuje da iranska vlada "koristi svaku taktiku koju zna kako bi ugušila ljude i širila strah". Među ubijenima i djeca Jedan iranski zvaničnik rekao je za Reuters da je ubijeno 2.000 ljudi, ali da su za to odgovorni "teroristi". Tramp, ranije je rekao da planira da prisustvuje sastanku u Beloj kući u utorak uvečer kako bi razgovarali o situaciji u Iranu, obećavši da će dobiti "tačne brojke" o broju poginulih u protestima. Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) saopćila je da je do sada potvrdila ubistvo 2.403 demonstranta, uključujući 12 djece, uprkos gašenju interneta. Također navode da je ubijeno i gotovo 150 ljudi povezanih s vladom. - Djeluje da su ubistva značajna, ali još ne znamo sa sigurnošću - rekao je Tramp (Trump) novinarima po povratku u Bijelu kuću.

Kada bude imao brojke, rekao je, "postupit ćemo u skladu s tim". Ranije u utorak, Tramp je na svojoj platformi Truth Social napisao da će iranske vlasti "platiti visoku cijenu" za ubistva i pozvao ljude da "nastave da protestuju". - Otkazao sam sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok besmisleno ubijanje demonstranata NE PRESTANE. POMOĆ JE NA PUTU. MIGA!!! - dodao je, koristeći akronim američkog slogana iranske opozicije "Make Iran Great Again" (Make Iran Great Again). Tramp razmatra vojne i druge opcije kao odgovor na obračun, pošto je već najavio carine od 25 posto za svaku zemlju koja trguje s Iranom.

Iranska vlada odgovorila je optužujući SAD (Sjedinjene Američke Države) da pokušavaju da "izmisle izgovor za vojnu intervenciju", upozorivši da je "taj priručnik već ranije propao". Protesti, koji su se navodno proširili na 180 gradova i mjesta u svih 31 provinciji, izbili su zbog besa izazvanog kolapsom iranske valute i naglim rastom troškova života. Ubrzo su se proširili u zahtjeve za političkim promjenama i postali jedan od najozbiljnijih izazova za klerikalni establišment od Islamske revolucije 1979. godine. Demonstracije značajno su eskalirale prošlog četvrtka i dočekane smrtonosnom silom vlasti, što je bilo prikriveno gotovo potpunim gašenjem interneta i komunikacionih usluga. Hapšenje tokom nemira Više od 18.434 demonstranta uhapšeno je tokom nemira, prema podacima HRANA-e. Teško je procijeniti pravi razmjer krvoprolića jer je stranim medijima onemogućeno da izvještavaju iz same zemlje. Međutim, snimci objavljeni na internetu prikazuju ljude kako u Centru za sudsku medicinu Kahrizak u Teheranu tragaju za tijelima svojih najmilijih. BBC je na snimcima izbrojao najmanje 180 umotanih tijela i vreća s tijelima. Na drugom snimku iz iste ustanove, podijeljenom u ponedjeljak, vidljivo je oko 50 tijela. - Moj prijatelj je otišao tamo da traži brata i zaboravio je sopstvenu tugu - rekao je jedan aktivista za BBC Persian (BBC Persian) u ponedjeljak. - Tijela su slagali po naseljima, kao što su Saadatabad, Naziabad, Satarkan. Onda odeš do gomile koja pripada tvojoj adresi i tamo tražiš. Ne možete ni da zamislite nivo nasilja koji je primijenjen". Veliki broj povrijeđenih Bolnice u prijestonici također su preopterećene brojem povrijeđenih. Profesor Šahram Kordasti (Shahram Kordasti), iranski onkolog sa sjedištem u Londonu, rekao je da mu je posljednja poruka koju je dobio od kolege iz Teherana glasila: "U većini bolnica je kao u ratnoj zoni. Nedostaje nam oprema, nedostaje krvi". Drugi ljekari u "dvije do tri bolnice" također su rekli da su liječili stotine povrijeđenih ili mrtvih ljudi, dodao je. Jedan Iranac koji živi u Raštu, blizu obale Kaspijskog mora, opisao je grad kao neprepoznatljiv. "Svuda je izgorjelo u vatri", rekao je. Visoki komesar UN (Ujedinjeni narodi) za ljudska prava Volker Tirk (Volker Türk) pozvao je iranske vlasti da odmah zaustave sve oblike nasilja i represije nad mirnim demonstrantima, saopćila je njegova kancelarija. Dodao je da je označavanje demonstranata kao "terorista" radi opravdavanja nasilja neprihvatljivo i da je "izuzetno zabrinjavajuće" vidjeti izjave iranskih zvaničnika koje ukazuju na mogućnost primjene smrtne kazne protiv demonstranata kroz ubrzane sudske postupke. Šef iranskog pravosuđa Golamhosein Mohseni Edeji (Golamhosein Mohseni Ejei) rekao je u ponedjeljak da će oni koji su uključeni u nemire biti "ozbiljno i strogo procesuirani". Tužioci su naveli da će neki biti optuženi za "neprijateljstvo prema Bogu", krivično djelo protiv nacionalne sigurnosti koje nosi smrtnu kaznu. Tirk (Volker Türk) također je zatražio da iranske vlasti obnove pun pristup internetu i drugim komunikacionim uslugama. Neki međunarodni pozivi iz Irana prošli su u utorak, ali je gašenje interneta sada prešlo 120 sati, prema podacima organizacije NetBlocks (NetBlocks). Jedna osoba koja živi blizu Teherana, a ima pristup putem satelitske mreže Starlink (Starlink), rekla je za BBC Persian (BBC Persian) da postoje "kontrolni punktovi u svakoj ulici", gdje sigurnosne snage provjeravaju automobile i telefone njihovih putnika. Demonstranti uzvikuju slogane Pojavili su se novi snimci protesta iz posljednjih dana u centralnom gradu Araku (Arak) i zapadnim gradovima Tabrizu (Tabriz), Urmiji (Urmia) i Horemabadu (Khorramabad). Na snimcima iz Horemabada (Khorramabad) čuje se pucnjava tokom sukoba sigurnosnih snaga i demonstranata, od kojih neki bacaju kamenje.