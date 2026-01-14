Grenland nije na prodaju: Stanovnici odbacuju Trampove prijetnje

Duž uske, snijegom prekrivene centralne ulice glavnog grada Grenlanda, međunarodni novinari i TV ekipe zaustavljaju prolaznike svakih nekoliko metara tražeći njihovo mišljenje o krizi za koju je danska premijerka upozorila da bi mogla potencijalno dovesti do kraja NATO-a. Grenland se našao u središtu geopolitičke oluje dok američki predsjednik Donald Tramp (Trump) insistira da SAD "pripoji" to ostrvo, a stanovnici prestonice Nuuka poručuju da ono nije na prodaju. Tramp kaže da želi kontrolisati Grenland po svaku cijenu, dok Bijela kuća nije isključila mogućnost da ostrvo preuzme silom. Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) sastat će se danas u Washingtonu s danskim ministrom vanjskih poslova Larsom Løkkeom Rasmussenom (Lars Løkke Rasmussen) i njegovom grenlandskom kolegicom Vivian Motzfeldt (Vivian Motzfeldt) kako bi razgovarali o arktičkom ostrvu, poluautonomnom teritoriju Danske, saveznice Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u. Studentica Tuta Mikaelsen (Tuuta Mikaelsen), 22 godine, izjavila je za Associated Press (AP) u Nuuku da se nada kako će američki zvaničnici shvatiti poruku da treba da se "povuku".

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen (Jens-Frederik Nielsen) rekao je na konferenciji za medije u danskoj prestonici Kopenhagenu u utorak: - Ako ovdje i sada moramo birati između Sjedinjenih Država i Danske, biramo Dansku. Biramo NATO. Biramo Kraljevinu Dansku. Biramo EU." Grenland je strateški važan jer topljenje leda uslijed klimatskih promjena otvara mogućnost kraćih trgovinskih ruta prema Aziji. To također olakšava eksploataciju i transport neiskorištenih nalazišta ključnih minerala potrebnih za računare i telefone. Tramp je također rekao da želi ostrvo kako bi proširio američku sigurnost i kao razlog za kontrolu naveo ono što opisuje kao prijetnju od ruskih i kineskih brodova. Ipak, i stručnjaci i Grenlanđani dovode u pitanje tu tvrdnju. - Jedine Kineze koje vidim je kada odem u fast food market - rekao je za AP Lars Vintner, inženjer grijanja. Dodao je da često ide u plovidbu i u lov, ali da nikada nije vidio ruske ili kineske brodove.