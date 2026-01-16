Sukob s agentima ICE-a u Mineapolisu: Muškarac iz Venecuele ranjen, grad zahvatili novi protesti

Federalni agent američke Službe za imigraciju i carine (Imigracijska i carinska služba – ICE) našao se u središtu nasilnog incidenta u mINEAPOLISU (Minneapolisu), koji je završio ranjavanjem muškarca porijeklom iz Venecuele hicem u nogu, saopćilo je američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security – DHS).

Prema zvaničnom saopćenju DHS-a, incident je započeo ciljanim zaustavljanjem jednog vozila, nakon čega je uslijedila potjera koja je okončana sudarom.

Napustio vozilo

Osumnjičeni je potom napustio vozilo i pokušao pobjeći pješice, pružajući pritom otpor agentima.

Ministarstvo navodi da su agenti tokom pokušaja hapšenja bili fizički napadnuti. Kako tvrde, muškarac, uz pomoć drugih osoba, napao je agente koristeći lopatu i dršku od metle, što je, prema njihovim riječima, dovelo do toga da agent ispali hitac „u samoodbrani“.

DHS dodatno pojašnjava da je nakon saobraćajne nesreće vozač izašao iz automobila i ušao u fizički sukob s jednim od agenata, nakon čega su iz obližnjeg stambenog objekta istrčale još dvije osobe i počele ga udarati lopatom i drškom metle.

Ranjeni muškarac je prebačen u bolnicu, a ljekari su utvrdili da njegove povrede nisu opasne po život. Medicinsku pomoć dobio je i agent uključen u incident, dok su ostali učesnici sukoba privedeni.

Ovaj događaj desio se svega nekoliko dana nakon što je u istom gradu, prošle sedmice, agent ICE-a ubio 37-godišnju Rini Gud (Renee Good), što je već izazvalo masovne proteste i oštre osude saveznih metoda provođenja imigracijskih zakona.

Nezadovoljstvo javnosti

Novi sukob dodatno je raspirio nezadovoljstvo javnosti, pa su u Minneapolisu izbili novi protesti praćeni žestokim reakcijama.

Pojedini demonstranti podizali su barikade i ulazili u sukobe s policijom, dok su lokalni zvaničnici pozivali na smirivanje situacije i smanjenje tenzija.