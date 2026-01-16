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ALARMANTNO

Sukob s agentima ICE-a u Mineapolisu: Muškarac iz Venecuele ranjen, grad zahvatili novi protesti

Incident je započeo ciljanim zaustavljanjem jednog vozila, nakon čega je uslijedila potjera koja je okončana sudarom

Sukob s agentima ICE-a u Mineapolisu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.1.2026

Federalni agent američke Službe za imigraciju i carine (Imigracijska i carinska služba – ICE) našao se u središtu nasilnog incidenta u mINEAPOLISU (Minneapolisu), koji je završio ranjavanjem muškarca porijeklom iz Venecuele hicem u nogu, saopćilo je američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security – DHS).

Prema zvaničnom saopćenju DHS-a, incident je započeo ciljanim zaustavljanjem jednog vozila, nakon čega je uslijedila potjera koja je okončana sudarom. 

Napustio vozilo

Osumnjičeni je potom napustio vozilo i pokušao pobjeći pješice, pružajući pritom otpor agentima.

Ministarstvo navodi da su agenti tokom pokušaja hapšenja bili fizički napadnuti. Kako tvrde, muškarac, uz pomoć drugih osoba, napao je agente koristeći lopatu i dršku od metle, što je, prema njihovim riječima, dovelo do toga da agent ispali hitac „u samoodbrani“.

DHS dodatno pojašnjava da je nakon saobraćajne nesreće vozač izašao iz automobila i ušao u fizički sukob s jednim od agenata, nakon čega su iz obližnjeg stambenog objekta istrčale još dvije osobe i počele ga udarati lopatom i drškom metle.

Ranjeni muškarac je prebačen u bolnicu, a ljekari su utvrdili da njegove povrede nisu opasne po život. Medicinsku pomoć dobio je i agent uključen u incident, dok su ostali učesnici sukoba privedeni.

Ovaj događaj desio se svega nekoliko dana nakon što je u istom gradu, prošle sedmice, agent ICE-a ubio 37-godišnju Rini Gud (Renee Good), što je već izazvalo masovne proteste i oštre osude saveznih metoda provođenja imigracijskih zakona.

Nezadovoljstvo javnosti 

Novi sukob dodatno je raspirio nezadovoljstvo javnosti, pa su u Minneapolisu izbili novi protesti praćeni žestokim reakcijama. 

Pojedini demonstranti podizali su barikade i ulazili u sukobe s policijom, dok su lokalni zvaničnici pozivali na smirivanje situacije i smanjenje tenzija.

Hapšenja su izvršena ispred federalne zgrade u Minneapolisu, u saveznoj državi Minesota, gdje se, kako je navedeno, demonstranti svakodnevno sukobljavaju s agentima ICE-a. To je za Fox News izjavio komandant američke Carinske i granične zaštite (Carinska i granična zaštita – CBP) Gregori Bovino (Gregory Bovino).

Američka televizijska mreža CNN navodi da je u četvrtak navečer upotrijebljen suzavac protiv demonstranata okupljenih ispred zgrade Whipple Federal Building, u blizini Minneapolisa, dok su savezne snage sigurnosti pokušavale ukloniti okupljene s prilaza objektu.

Upotreba suzavca, prema navodima CNN-a, uslijedila je nakon više incidenata u kojima su demonstranti udarali i šutirali vozila koja su ulazila i izlazila iz federalne zgrade tokom četvrtka.

# VENECUELA
# MINEAPOLIS
# DHS
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