Stoltenberg: Opstanak NATO-a nije "uklesan u kamenu", niko ne može garantovati i da će SAD ostati

Bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da poruke koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država u vezi s Grenlandom treba shvatiti krajnje ozbiljno, naglašavajući da nema potrebe nagađati o skrivenim namjerama američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump). Govoreći o rastućim tenzijama izazvanim američkim pretenzijama prema Grenlandu, Stoltenberg je u razgovoru za njemački magazin Der Spiegel poručio da Evropa ne smije potcijeniti signale koji stižu iz Washingtona. - Moramo ozbiljno shvatiti izjavu Sjedinjenih Država da žele preuzeti kontrolu nad Grenlandom - rekao je Stoltenberg.

On je odbacio spekulacije o mogućim stvarnim razlozima politike Donalda Trampa prema ovom arktičkom ostrvu. Kako je naveo, zvanični stav američkih vlasti temelji se na sigurnosnim interesima, ali i na potencijalnim prirodnim bogatstvima tog područja. - Priznajem ono što TrAmp i drugi američki predstavnici govore: navode sigurnosne interese Sjedinjenih Država, a ponekad govore i o prirodnim resursima. Mogu samo ukazati na to i ne želim nagađati o tome koji bi drugi potencijalni razlozi mogli biti - kazao je Stoltenberg, koji trenutno obavlja dužnost ministra finansija Norveške. Grenland, koji uživa visok stepen autonomije, formalno je dio Kraljevine Danske. Američki predsjednik je u više navrata javno isticao želju da Sjedinjene Države anektiraju ovo najveće ostrvo na svijetu, koje je u velikoj mjeri prekriveno ledom. Takvi stavovi izazvali su snažne reakcije i protivljenje evropskih saveznika unutar NATO saveza.