Stoltenberg: Opstanak NATO-a nije "uklesan u kamenu", niko ne može garantovati i da će SAD ostati

Bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da poruke koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država u vezi s Grenlandom treba shvatiti krajnje ozbiljno, naglašavajući da nema potrebe nagađati o skrivenim namjerama američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).
Govoreći o rastućim tenzijama izazvanim američkim pretenzijama prema Grenlandu, Stoltenberg je u razgovoru za njemački magazin Der Spiegel poručio da Evropa ne smije potcijeniti signale koji stižu iz Washingtona.
- Moramo ozbiljno shvatiti izjavu Sjedinjenih Država da žele preuzeti kontrolu nad Grenlandom - rekao je Stoltenberg.
On je odbacio spekulacije o mogućim stvarnim razlozima politike Donalda Trampa prema ovom arktičkom ostrvu. Kako je naveo, zvanični stav američkih vlasti temelji se na sigurnosnim interesima, ali i na potencijalnim prirodnim bogatstvima tog područja.
- Priznajem ono što TrAmp i drugi američki predstavnici govore: navode sigurnosne interese Sjedinjenih Država, a ponekad govore i o prirodnim resursima. Mogu samo ukazati na to i ne želim nagađati o tome koji bi drugi potencijalni razlozi mogli biti - kazao je Stoltenberg, koji trenutno obavlja dužnost ministra finansija Norveške.
Grenland, koji uživa visok stepen autonomije, formalno je dio Kraljevine Danske. Američki predsjednik je u više navrata javno isticao želju da Sjedinjene Države anektiraju ovo najveće ostrvo na svijetu, koje je u velikoj mjeri prekriveno ledom. Takvi stavovi izazvali su snažne reakcije i protivljenje evropskih saveznika unutar NATO saveza.
- Moramo graditi odnose sa SAD-om, a to znači i da trebamo govoriti i kada se s njima ne slažemo. Druga poruka je sljedeća: ne mogu obećati da će SAD ostati u NATO-u. Niko to ne može obećati - rekao je Stoltenberg.
Dosadašnji krizni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i vlasti Grenlanda nisu rezultirali konkretnim rješenjima. Tramp, s druge strane, tvrdi da bi pripajanje Grenlanda SAD-u spriječilo jačanje ruskog i kineskog utjecaja u arktičkoj regiji.
Prema Stoltenbergovom mišljenju, NATO i Evropska unija moraju reagovati jedinstveno i odlučno na poruke koje stižu iz Washingtona.
- Pozdravljam jasne, zajedničke izjave nordijskih zemalja, Njemačke i drugih evropskih država da Grenland pripada Danskoj i da stoje iza Danske - rekao je Stoltenberg, ističući da ovo nije trenutak za spekulacije o mogućim ishodima.
- Najvažnije je spriječiti daljnje akcije - naglasio je.
Govoreći šire o perspektivama Sjevernoatlantskog saveza, Stoltenberg je upozorio da se opstanak NATO-a ne smije uzimati zdravo za gotovo.
- Ništa nije uklesano u kamenu, stvari se mogu promijeniti - rekao je, dodajući da je jačanje transatlantskog jedinstva ključno, bez obzira na to hoće li Sjedinjene Američke Države u budućnosti ostati jednako snažno posvećene NATO-u ili ne.