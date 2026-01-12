Rute s Plenkovićem obišao hrvatske Rafale i Baryaktare: Već trošite više od dva posto BDP-a za odbranu, a cilj je pet posto

- Današnji sastanak iskoristili smo da generalnog sekretara NATO-a upoznamo s aktivnostima koje Vlada provodi kako bi ispunila preuzete obaveze, prije svega da dostignemo dva posto BDP-a izdvajanja za odbranu - rekao je Plenković.

Plenković je Ruteu predstavio američke helikoptere UH-60 Black Hawk, turske bespilotne letjelice Bayraktar TB-2 te francuske višenamjenske avione Rafale.

- Jutros sam bio impresioniran kada sam vidio kako ste u samo nekoliko godina obnovili zračne snage. Već izdvajate više od dva posto BDP-a za odbranu, a cilj je pet posto. Pozdravljam činjenicu da su od 1. januara hrvatske zračne snage preuzele potpunu kontrolu nad hrvatskim nebom - rekao je Rute.

Dodao je da Hrvatska ima značajnu ulogu u očuvanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i u podršci ratnim naporima Ukrajine kroz 15 paketa vojne pomoći.

Rute je, između ostalog, govorio i o aktuelnoj dinamici transatlantskih odnosa, kao i o Grenlandu kao jednoj od tačaka neslaganja između evropskih i američkih partnera.

- Analiza je na stolu kada je riječ o krajnjem sjeveru. Svi se slažemo da je odbrana tog područja ključna, svjesni smo šta donosi otvaranje morskih linija i moramo učiniti sve da to područje zaštitimo. U prošlosti se NATO nije uključivao u taj prostor, ali smo se, na zahtjev sjevernih članica, angažovali. Radimo na konkretnim koracima kako bismo bili sigurni da to područje štitimo - poručio je Rute.