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POSJETA HRVATSKOJ

Rute s Plenkovićem obišao hrvatske Rafale i Baryaktare: Već trošite više od dva posto BDP-a za odbranu, a cilj je pet posto

Jutros sam bio impresioniran kada sam vidio kako ste u samo nekoliko godina obnovili zračne snage, rekao je

Rute s Plenkovićem obišao hrvatske Rafale i Baryaktare - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

12.1.2026

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) stigao je danas u službenu posjetu Zagrebu, gdje je zajedno s premijerom Andrejom Plenkovićem obišao bazu Vojske Hrvatske "Pukovnik Marko Živković".

Premijer Hrvatske poželio je dobrodošlicu generalnom sekretaru NATO-a, nakon čega su Ruteu predstavljene najnovije letjelice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

- Današnji sastanak iskoristili smo da generalnog sekretara NATO-a upoznamo s aktivnostima koje Vlada provodi kako bi ispunila preuzete obaveze, prije svega da dostignemo dva posto BDP-a izdvajanja za odbranu - rekao je Plenković.

Plenković je Ruteu predstavio američke helikoptere UH-60 Black Hawk, turske bespilotne letjelice Bayraktar TB-2 te francuske višenamjenske avione Rafale.

- Jutros sam bio impresioniran kada sam vidio kako ste u samo nekoliko godina obnovili zračne snage. Već izdvajate više od dva posto BDP-a za odbranu, a cilj je pet posto. Pozdravljam činjenicu da su od 1. januara hrvatske zračne snage preuzele potpunu kontrolu nad hrvatskim nebom - rekao je Rute.

Dodao je da Hrvatska ima značajnu ulogu u očuvanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i u podršci ratnim naporima Ukrajine kroz 15 paketa vojne pomoći.

Rute je, između ostalog, govorio i o aktuelnoj dinamici transatlantskih odnosa, kao i o Grenlandu kao jednoj od tačaka neslaganja između evropskih i američkih partnera.

- Analiza je na stolu kada je riječ o krajnjem sjeveru. Svi se slažemo da je odbrana tog područja ključna, svjesni smo šta donosi otvaranje morskih linija i moramo učiniti sve da to područje zaštitimo. U prošlosti se NATO nije uključivao u taj prostor, ali smo se, na zahtjev sjevernih članica, angažovali. Radimo na konkretnim koracima kako bismo bili sigurni da to područje štitimo - poručio je Rute.

# NATO
# ANDREJ PLENKOVIĆ
# MARK RUTTE
# HRVATSKA
# RAFALE
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