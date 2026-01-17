Naoružana grupa ukrala Pokemon kartice u vrijednosti od 100.000 dolara

Sigurnosne kamere snimile su naoružane pljačkaše kako pakuju robu unutar prodavnice Pokemon karata u New Yorku ranije ove sedmice, dok su prestravljeni posjetioci i zaposleni posmatrali pljačku.

Incident se dogodio u srijedu u The Poke Court, koji je objavio da je u prodavnici u toku događaj zajednice za dekorisanje karata s više od 40 učesnika kada je zločin počinjen.

"Volimo Pokemon, ali nijedna karta nije vrijedna gubitka života", rekao je prodavac u izjavi objavljenoj na Instagramu.

WABC je izvijestio u petak da policija još nije uhapsila osumnjičene, koji su pobjegli s robom vrijednom više od 100.000 dolara.

Dodali su još da su druge prodavnice Pokemon karata širom New Yorka od tada pojačale sigurnosne mjere nakon pljačke.

Podsjetimo, početkom januara je u Los Angelesu došlo do slične pljačke, gdje su ukradene kartice u vrijednosti od 300.000 dolara.