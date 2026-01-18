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AMERIČKI SENAT

Vođa demokrata: Blokirat ćemo carine koje Tramp uvodi Evropljanima

Nepromišljene carine Donalda Trampa već su povisile cijene i naškodile našoj ekonomiji, kaže Šumer

Čak Šumer. Anadolija

A. O.

18.1.2026

Vođa demokrata u američkom Senatu, Čak Šumer (Chuck Schumer), izjavio je da će blokirati uvođenje carina kojima je predsjednik SAD-a, Donald Tramp (Donald Trump), zaprijetio evropskim saveznicima zbog spora o Grenlandu.

- Nepromišljene carine Donalda Trampa već su povisile cijene i naškodile našoj ekonomiji, a sada samo pogoršava stvari. Nevjerovatno je da želi povećati glupost uvođenjem carina našim najbližim saveznicima zbog svoje donkihotovske misije da preuzme Grenland - kazao je Šumer.

On je dodao da će demokrati u Senatu predstaviti zakon kojim će se blokirati te carine prije nego što nanesu dodatnu štetu američkoj ekonomiji i saveznicima u Evropi.

Tramp je ranije najavio da će Sjedinjene Američke Države uvesti 10-postotne carine na uvoz iz osam evropskih zemalja od 1. februara zbog spora o Grenlandu.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da će se carine odnositi na svu robu uvezenu u SAD iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske. Kazao je da će ih povisiti na 25 posto od 1. juna ako se ne postigne dogovor kojim će SAD kupiti Grenland.

Prijetnja carinama Trampa naišla je na protivljenje i drugdje u američkom Kongresu.

Dvoje dopredsjednika senatske Promatračke grupe za NATO, Džin Šiin (Jeanne Shaheen) i Tom Tils (Thom Tillis), upozorili su da bi od takve retorike koristi mogli imati protivnici poput Vladimira Putina (Vladimir Putin) i Si Đinpinga (Xi Jinping) "koji žele vidjeti podijeljen NATO".

- U vrijeme kada su mnogi Amerikanci već zabrinuti zbog troškova života, ove carine povećale bi cijene i za porodicu i za kompanije - kazali su u zajedničkom saopćenju, pozivajući administraciju da "isključi prijetnje i uključi diplomatiju".

# GRENLAND
# CHUCK SCHUMER
# SAD
# DONALD TRUMP
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