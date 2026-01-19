Generalni sekretar UN-a tvrdi: Postoje oni koji vjeruju da moć zakona treba zamijeniti zakonom moći

Antonio Gutereš (Guterres), generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) kaže da Sjedinjene Američke Države (SAD) djeluju nekažnjeno i vjeruju da je njihova moć važnija od međunarodnog prava. U razgovoru za emisiju Today na BBC Radiju 4, Gutereš je rekao da SAD iskorištava moć i utjecaj. Njegovi komentari dolaze nekoliko sedmica nakon što su Sjedinjene Američke Države napale Venecuelu i zarobile njenog predsjednika. Gutereš je rekao da vjeruje da su osnivački principi UN-a, uključujući jednakost država članica, sada ugroženi.

Tramp je ranije oštro kritikovao UN. Svoj govor na Generalnoj skupštini UN-a prošlog septembra iskoristio je da dovede u pitanje samu svrhu ovog obraćanja, tvrdeći da je sam okončao sedam beskonačnih ratova i da UN nije čak ni pokušao pomoći ni u jednom od njih. Suočen s ovom osuđujućom procjenom, Gutereš je priznao da se njegova organizacija bori da natjera svoje članove da se pridržavaju međunarodnih zakona utvrđenih u Povelji UN-a. - UN je bio izuzetno angažovan u rješavanju velikih globalnih sukoba, insistirao je. Ali UN nema utjecaj - velike sile imaju utjecaj - rekao je Gutereš. Gutereš je također rekao da je njegovoj organizaciji potrebna reforma kako bi se riješili "dramatični problemi i izazovi" s kojima se suočava njenih 193 članova. - Postoje oni koji vjeruju da moć zakona treba zamijeniti zakonom moći - rekao je šef UN-a. Sugerisao je da Vijeće sigurnosti UN-a više ne predstavlja svijet i da je "neefikasno".