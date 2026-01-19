Tramp pozvao slovenskog premijera u Odbor za mir

Slovenski premijer Robert Golob primio je poziv američkog predsjednika Donalda Trampa da se pridruži Odboru za mir, saopćila je slovenska vlada na X-u.
Izvori bliski vladi neslužbeno su za agenciju STA rekli da premijer zasad nije naklonjen učešću u odboru. Također, očekuje se da će vlada o ovom pitanju raspravljati u četvrtak.
Odbor je prvobitno pokrenut zbog situacije u Pojasu Gaze, ali svjetski mediji, pozivajući se na nacrt osnivačke povelje, navode da ga Trump zamišlja kao dugoročnije tijelo koje bi moglo predstavljati alternativu Ujedinjenim narodima.
Brojni svjetski lideri već su dobili poziv da se pridruže, a Kremlj je danas objavio da je poziv primio i ruski predsjednik Vladimir Putin.
Odborom će predsjedavati Trump, a među članovima su i bivši britanski premijer Toni Bler, američki senator Marko Rubio, Trampov zet Džared Kušner te posebni američki izaslanik Stiv Vitkof.