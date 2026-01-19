Tramp pozvao slovenskog premijera u Odbor za mir

Slovenski premijer Robert Golob primio je poziv američkog predsjednika Donalda Trampa da se pridruži Odboru za mir, saopćila je slovenska vlada na X-u.

Izvori bliski vladi neslužbeno su za agenciju STA rekli da premijer zasad nije naklonjen učešću u odboru. Također, očekuje se da će vlada o ovom pitanju raspravljati u četvrtak.