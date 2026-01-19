Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POZVAN I PUTIN

Tramp pozvao slovenskog premijera u Odbor za mir

Izvori bliski vladi neslužbeno su za agenciju STA rekli da premijer zasad nije naklonjen učešću u odboru

Tramp i Golob. AP/Vlada Slovenije

M. Až.

19.1.2026

Slovenski premijer Robert Golob primio je poziv američkog predsjednika Donalda Trampa da se pridruži Odboru za mir, saopćila je slovenska vlada na X-u.

Izvori bliski vladi neslužbeno su za agenciju STA rekli da premijer zasad nije naklonjen učešću u odboru. Također, očekuje se da će vlada o ovom pitanju raspravljati u četvrtak.

Odbor je prvobitno pokrenut zbog situacije u Pojasu Gaze, ali svjetski mediji, pozivajući se na nacrt osnivačke povelje, navode da ga Trump zamišlja kao dugoročnije tijelo koje bi moglo predstavljati alternativu Ujedinjenim narodima.

Trampovo pismo. Screenshot

Brojni svjetski lideri već su dobili poziv da se pridruže, a Kremlj je danas objavio da je poziv primio i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Odborom će predsjedavati Trump, a među članovima su i bivši britanski premijer Toni Bler, američki senator Marko Rubio, Trampov zet Džared Kušner te posebni američki izaslanik Stiv Vitkof.

# SAD
# DONALD TRUMP
# SLOVENIJA
# ROBERT GOLOB
# ODBOR ZA MIR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.