Kriza gladi u Afganistanu pogoršana zimom i smanjenjem pomoći

Milioni Afganistanaca deportiranih iz Irana i Pakistana suočavaju se s glađu i siromaštvom po povratku u ratom razorenu zemlju, dok Svjetski program za hranu upozorava da je 17 miliona ljudi pogođeno akutnom nestašicom hrane nakon uskraćivanja međunarodne pomoći.

U blijedom svjetlu jedne sijalice koja osvjetljava njihov šator na periferiji Kabula, Samiullah i njegova supruga Bibi Rehana sjedaju uz suhi hljeb i čaj, njihov jedini obrok u danu, zajedno sa svoje petoro djece i tromjesečnim unukom.

- Došli smo do tačke gdje smo zadovoljni smrću - rekao je 55-godišnji Samiullah, čija porodica, uključujući dvojicu starijih sinova od 18 i 20 godina i njihove supruge, spada među milione deportiranih iz susjednog Irana i Pakistana u protekloj godini, piše Reuters.

- Iz dana u dan stvari postaju gore - dodao je, nakon povratka u ratom razorenu zemlju gdje Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija procjenjuje da se 17 miliona ljudi bori s akutnom glađu.

Šta god da se desi nama, desilo se, ali barem životi naše djece trebaju biti bolji - dodao je.

On je bio jedan od povratnika iz Afganistana koji su govorili prije nego što su protesti u Iranu izazvali masovni obračun klerikalne vlasti, u kojem je ubijeno više od 2.000 ljudi u nasilju koje je uslijedilo.

Samiullah je rekao da je njegova porodica gotovo preko noći iz svog skromnog doma u Iranu završila u improviziranom šatoru, djelimično poduprtom kamenjem i ruševinama, nakon racije iranskih vlasti koja je dovela do njihovog hapšenja i deportacije. Uspjeli su spasiti nekoliko stvari, ali nisu mogli ponijeti sve ušteđevine koje bi ih izdržale kroz zimu, dodao je Samiullah.

- Migranti koji se tek vraćaju u zemlju dobijaju pomoć koliko je to moguće - rekao je glasnogovornik afganistanske administracije Zabiullah Mujahid.

Bilo je nemoguće brzo iskorijeniti siromaštvo u zemlji koja je pretrpjela 40 godina sukoba i gubitak svih prihoda i resursa, dodao je u izjavi, uprkos opsežnim naporima na obnovi.

- Ekonomski programi zahtijevaju vrijeme i nemaju neposredan utjecaj na živote ljudi - kazao je.

WFP navodi da su Iran i Pakistan protjerali više od 2,5 miliona Afganistanaca u masovnim programima repatrijacije. Teheran je prošle godine pojačao deportacije usred niza optužbi da špijuniraju za Izrael. Vlasti su protjerivanja opravdavale sigurnosnim i resursnim razlozima.

Islamabad je ubrzao deportacije usred optužbi da talibani skrivaju militante odgovorne za prekogranične napade na pakistanskom tlu, što je Afganistan negirao. Kako se zima širi preko suhe afganistanske zemlje, radne prilike su presušile, dok je val povratnika povećao populaciju za desetinu, rekao je John Aylieff, direktor WFP-a u Afganistanu.

- Mnogi od ovih Afganistanaca radili su u Iranu i Pakistanu i slali novac nazad - rekao je za Reuters, dodavši da se još tri miliona ljudi sada suočava s akutnom glađu.