Tramp bjesni: Otkrio šta planira Ujedinjeno Kraljevstvo

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se ponovo na društevnim mrežama, a iz objave se može zaključiti da je bio izuzetno bijesan.

- Šokantno, naš „briljantni“ saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira Mauricijusu predati otok Diego Garcia, mjesto vitalne američke vojne baze, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA - naveo je na društvenim mrežama američki predsjednik.