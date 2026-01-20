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NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Tramp bjesni: Otkrio šta planira Ujedinjeno Kraljevstvo

Nema sumnje da su Kina i Rusija primijetile ovaj čin potpune slabosti

Donald Tramp. AP

M. P.

20.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se ponovo na društevnim mrežama, a iz objave se može zaključiti da je bio izuzetno bijesan.

 - Šokantno, naš „briljantni“ saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira Mauricijusu predati otok Diego Garcia, mjesto vitalne američke vojne baze, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA - naveo je na društvenim mrežama američki predsjednik.

Objava Donalda Trampa. Screenshot

- Nema sumnje da su Kina i Rusija primijetile ovaj čin potpune slabosti. To su međunarodne sile koje prepoznaju samo SNAGU, zbog čega su Sjedinjene Američke Države, pod mojim vodstvom, sada, nakon samo godinu dana, poštovane kao nikada prije - napisao je Tramp.

On je dodao i da je "prepuštanje izuzetno važnog zemljišta od strane Ujedinjenog Kraljevstva čin je velike gluposti i još jedan je u vrlo dugom nizu razloga nacionalne sigurnosti zašto Grenland mora biti stečen". 

- Danska i njezini europski saveznici moraju UČINITI PRAVU STVAR - naveo je Tramp.

# TRUMP
# SAD
# UJEDINJENO KRALJEVSTVO
# NATO
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