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IMA POVRIJEĐENIH

Potpuni kolaps: U lančanom sudaru učestvovalo 100 vozila

Državna policija Michigana je navela da je desetak ljudi povrijeđeno, ali niko nije izgubio život u nesrećama na autocesti

Saobraćajni kolaps. Platforma X

Dž. M.

20.1.2026

U saveznoj državi Mičigen (Michigan) u SAD-u, u ponedjeljak je zbog poledice došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više od 100 vozila, saopštila je lokalna policija.

Državna policija Michigana je navela da je desetak ljudi povrijeđeno, ali niko nije izgubio život u nesrećama na autocesti u Hudsonvilleu, u blizini Grand Rapidsa. Zbog incidenta je dio autoceste bio zatvoren nekoliko sati.

Temperature su u ponedjeljak, 19. januara, bile izrazito niske, a probleme u saobraćaju stvorili su led i gust snijeg, zbog kojeg je smanjena vidljivost. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja na tom području, izvijestio je ABC.

Državna policija Indiane, susjedne savezne države, izvijestila je da je više vozila sudjelovalo u nesreći i na autocesti Indiana Toll Road. Oba smjera, istočni i zapadni, bila su zatvorena, ali su u međuvremenu ponovno otvorena.

Do lančanog sudara u Indiani došlo je zbog snijega i loše vidljivosti. Nekoliko ljudi je povrijeđenp, ali niko nije u životnoj opasnosti.

# MICHIGAN
# KOLAPS
# SAD
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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