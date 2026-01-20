Potpuni kolaps: U lančanom sudaru učestvovalo 100 vozila

U saveznoj državi Mičigen (Michigan) u SAD-u, u ponedjeljak je zbog poledice došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više od 100 vozila, saopštila je lokalna policija.

Državna policija Michigana je navela da je desetak ljudi povrijeđeno, ali niko nije izgubio život u nesrećama na autocesti u Hudsonvilleu, u blizini Grand Rapidsa. Zbog incidenta je dio autoceste bio zatvoren nekoliko sati.