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HAOS KOD BARSELONE

Nova željeznička nesreća u Španiji: Jedna osoba poginula, 20 povrijeđenih

Ova nesreća dogodila se samo dva dana nakon teške željezničke nesreće u Andaluziji, u kojoj je život izgubilo 42 ljudi

Željeznička nesreća u Španiji. Platforma X

M. Až.

20.1.2026

Najmanje jedna osoba je poginula, a dvadeset je povrijeđeno kada je prigradski voz iskočio iz šina u blizini Barselone, saopštile su službe za vanredne situacije.

Španska televizija TVE javila je da su četiri osobe teško povrijeđene.

Službe su navjele da je voz iskočio iz šina nakon što je zaštitni zid pao na prugu u blizini Barselone. Nastradao je mašinovođa voza.

Prvobitne hipoteze ukazuju na to da je infrastruktura možda oslabila zbog kiša koje su padale u proteklih nekoliko dana, prenio je El Pais. Saobraćaj na toj željezničkoj liniji je trenutno obustavljen.


Još jedan voz iskočio je danas iz šina u Kataloniji, ali u toj nesreći nije bilo povrijeđenih. Uzrok je bilo kamenje koje je palo na pruge usljed oluje koja je pogodila Heronu.

Podsjećamo, u tragediji kod Kordobe poginule su 42 osobe.

# NESREĆA
# BARSELONA
# ŽELJEZNIČKA NESREĆA
# ŠPANIJA
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