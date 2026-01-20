Nova željeznička nesreća u Španiji: Jedna osoba poginula, 20 povrijeđenih

Najmanje jedna osoba je poginula, a dvadeset je povrijeđeno kada je prigradski voz iskočio iz šina u blizini Barselone, saopštile su službe za vanredne situacije.

Španska televizija TVE javila je da su četiri osobe teško povrijeđene.

Službe su navjele da je voz iskočio iz šina nakon što je zaštitni zid pao na prugu u blizini Barselone. Nastradao je mašinovođa voza.

Prvobitne hipoteze ukazuju na to da je infrastruktura možda oslabila zbog kiša koje su padale u proteklih nekoliko dana, prenio je El Pais. Saobraćaj na toj željezničkoj liniji je trenutno obustavljen.



