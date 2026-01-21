Porastao broj povrijeđenih u drugoj željezničkoj nesreći u Španiji: Poginuo strojovođa

Putnički voz je sinoć doživio tešku nesreću u blizini Barselone (Barcelona), nakon što je udario u srušeni potporni zid. Tom prilikom život je izgubio strojovođa, dok je povrijeđeno ukupno 37 osoba.

Prema informacijama iz katalonske regije na sjeveroistoku Španije, četiri povrijeđene osobe nalaze se u kritičnom stanju. To je novinarima potvrdio portparol regionalne vatrogasne službe Klaudi Galjardo (Claudi Gallardo).

Nesreća se dogodila u utorak navečer, svega dva dana nakon tragičnog sudara dva brza voza u Andaluziji (Andalusia), na jugu zemlje, u kojem su smrtno stradale 42 osobe.