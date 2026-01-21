Porastao broj povrijeđenih u drugoj željezničkoj nesreći u Španiji: Poginuo strojovođa

Putnički voz je sinoć doživio tešku nesreću u blizini Barselone (Barcelona), nakon što je udario u srušeni potporni zid. Tom prilikom život je izgubio strojovođa, dok je povrijeđeno ukupno 37 osoba.
Prema informacijama iz katalonske regije na sjeveroistoku Španije, četiri povrijeđene osobe nalaze se u kritičnom stanju. To je novinarima potvrdio portparol regionalne vatrogasne službe Klaudi Galjardo (Claudi Gallardo).
Nesreća se dogodila u utorak navečer, svega dva dana nakon tragičnog sudara dva brza voza u Andaluziji (Andalusia), na jugu zemlje, u kojem su smrtno stradale 42 osobe.
U toj prethodnoj nesreći povrijeđeno je više od 120 ljudi, a španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sanchez) proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost zbog niza teških željezničkih tragedija.
- Potporni zid se srušio na šine, izazvavši nesreću u kojoj je učestvovao putnički voz - saopćila je regionalna agencija za civilnu zaštitu putem svojih naloga na društvenim mrežama.
Na mjesto nesreće, koje se nalazi u predgrađu Barselone, upućeno je 20 vozila hitne pomoći, kao i 38 jedinica vatrogasaca koje su učestvovale u intervenciji.
Fotografije s lica mjesta ostavljaju snažan utisak – na njima se vide vatrogasci tokom spasilačkih aktivnosti, dok su pojedini dijelovi voza potpuno smrskani i ozbiljno deformisani, što svjedoči o jačini udara.