Drama u Švicarskoj: Evakuiran Svjetski ekonomski forum u Davosu

Konferencijski centar Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švicarskoj privremeno je evakuiran nakon prijave neobičnog mirisa, koji je kasnije povezan s manjim požarom u obližnjem objektu. Incident je izazvao kratkotrajnu zabrinutost među učesnicima, ali je situacija brzo stavljena pod kontrolu.

Novinar televizije Fox Edward Lawrence, koji se nalazio na licu mjesta, izvijestio je da je miris kod nekih prisutnih izazvao kašalj. Hitne službe odmah su reagovale kako bi utvrdile izvor problema, a dio kongresnog centra evakuiran je iz predostrožnosti kako bi se osigurala sigurnost učesnika.

Požar u drvenoj kolibi

Prema zvaničnim izvještajima, evakuacija je bila uzrokovana požarom u drvenoj kolibi smještenoj u blizini hotela gdje se nalazi konferencijski centar. Dim i miris paljevine proširili su se prema mjestu održavanja foruma, što je aktiviralo sigurnosne protokole. Vatrogasna služba potvrdila je da je požar u potpunosti ugašen i da je uzrok alarma saniran.

Zvaničnici su saopćili: "Uzrok alarma je u potpunosti saniran i požar je potpuno ugašen, nakon što je dio kongresnog centra evakuiran iz predostrožnosti." Evakuacija je provedena uspješno, bez panike, a nisu zabilježene povrede niti ozbiljniji incidenti među prisutnima.

Dramatične scene uslijedile su nakon govora Donalda Trampa, u kojem je govorio o svojim planovima vezanim za Grenland.

Prema izvještajima s mjesta događaja, hitne službe brzo su reagovale, a u zraku se osjećao neobičan miris koji je "izazvao kašalj kod nekih ljudi u tom području".

- Svi smo bili evakuirani. Sve smo stvari ostavili unutra jer se čini da je u obližnjem hotelu izbio požar - rekla je Lilli Gruber, novinarka sa sjedištem u Davosu.

- Helikopteri lete iznad nas, vatrogasci su posvuda - dodala je Gruber.

- Upravo smo evakuirani iz Kongresnog centra - izjavio je Edward Lawrence iz Fox Newsa.

Nastavak foruma bez odgode

Nakon što su vatrogasci završili intervenciju i potvrdili da je područje sigurno, učesnicima je dozvoljen povratak u hotel i konferencijske sale. Program Svjetskog ekonomskog foruma, koji okuplja stotine poslovnih lidera i vladinih zvaničnika radi rasprave o globalnim pitanjima, nastavljen je prema planu.