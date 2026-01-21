Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVJETSKI EKONOMSKI FORUM

Kurti u Davosu: Srbija bolje nego ikad razumije da smo država

Od četiri susjeda, tri nas priznaju, kaže Kurti

Kurti tokom obraćanja u Davosu. Facebook

A. O.

21.1.2026

U švicarskom gradu Davosu održava se 56. godišnji Svjetski ekonomski forum (WEF), koji je i ove godine okupio globalnu političku i poslovnu elitu. Među učesnicima je i kosovski premijer Albin Kurti (Kosovo), koji je forum iskoristio da pošalje oštre poruke o odnosima sa Srbijom, situaciji na sjeveru Kosova i ruskom utjecaju u regionu.

Pod sloganom „Duh dijaloga“, forum je okupio oko 3.000 učesnika, uključujući 65 šefova država i vlada, s ciljem rješavanja ključnih globalnih izazova.

Odnosi s Beogradom

Kurti je tokom boravka u Davosu nekoliko puta govorio o odnosima s Beogradom. Iako smatra malo vjerovatnim da će Srbija uskoro priznati nezavisnost Kosova, naglasio je da se realnost na terenu nepovratno promijenila:

- Od četiri susjeda, tri nas priznaju. Samo nas Srbija ne priznaje i ne djeluje da će to učiniti uskoro. Iako smatram da bolje nego ikada ranije razumiju da smo država. Realnost se mnogo promijenila. Ali ono što mora da se desi jeste da se njihov san o povratku ugasi.“

Premijer je povukao paralelu između ambicija Srbije i Rusije:

- Ruska imperija ne želi susjede, ali to je nemoguće.“

Upozorio je da svako ko pomaže Srbiji u destabilizaciji regiona, stvara probleme i samom Kosovu.

Vladavina prava i sjever Kosova

Kurti je komentarisao i kritike zapadnih saveznika zbog akcija kosovske policije na sjeveru: rizik postoji, ali su potezi bili neophodni za uspostavljanje suvereniteta.

Osvrćući se na odluku Beograda da Srbi napuste kosovske institucije u sjevernim opštinama, Kurti je rekao da Srbija nije bila spremna na posljedice, nazivajući tu odluku „greškom gorom od zločina“. Prema njegovim riječima, Kosovo je uspješno popunilo institucionalni vakuum vladavinom prava.

Naglasio je i poboljšanje sigurnosne situacije: prije pet ili deset godina na sjeveru nije se moglo slobodno kretati niti govoriti albanski jezik, što se sada mijenja. Jedini preostali rizik, prema Kurtijevom mišljenju, jeste hipotetička „invazija Srbije“, do koje, kako vjeruje, neće doći „osim ako im Kremlj ne naredi nešto“.

Geopolitika i unutrašnja pitanja

Kurti je pozvao na veću solidarnost unutar Evrope i NATO saveza, upozoravajući da Rusija želi oslabiti EU i NATO, dok Kina teži da dosegne moć Sjedinjenih Američkih Država.

Osvrnuvši se na unutrašnja pitanja Kosova, premijer je istakao borbu protiv korupcije kao prioritet:

- Niko, apsolutno niko u mom kabinetu nema ni najmanju želju da bude umiješan u bilo koji oblik korupcije.“

Kurti je poručio da građani Kosova pružaju snažan otpor povratku na staro i da njegova vlada nastavlja reforme radi jačanja države i demokratije.

# SRBIJA
# KOSOVO
# SVJETSKI EKONOMSKI FORUM
# DAVOS
# ALBIN KURTI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.