Kurti u Davosu: Srbija bolje nego ikad razumije da smo država

U švicarskom gradu Davosu održava se 56. godišnji Svjetski ekonomski forum (WEF), koji je i ove godine okupio globalnu političku i poslovnu elitu. Među učesnicima je i kosovski premijer Albin Kurti (Kosovo), koji je forum iskoristio da pošalje oštre poruke o odnosima sa Srbijom, situaciji na sjeveru Kosova i ruskom utjecaju u regionu.

Pod sloganom „Duh dijaloga“, forum je okupio oko 3.000 učesnika, uključujući 65 šefova država i vlada, s ciljem rješavanja ključnih globalnih izazova.

Odnosi s Beogradom

Kurti je tokom boravka u Davosu nekoliko puta govorio o odnosima s Beogradom. Iako smatra malo vjerovatnim da će Srbija uskoro priznati nezavisnost Kosova, naglasio je da se realnost na terenu nepovratno promijenila:

- Od četiri susjeda, tri nas priznaju. Samo nas Srbija ne priznaje i ne djeluje da će to učiniti uskoro. Iako smatram da bolje nego ikada ranije razumiju da smo država. Realnost se mnogo promijenila. Ali ono što mora da se desi jeste da se njihov san o povratku ugasi.“

Premijer je povukao paralelu između ambicija Srbije i Rusije:

- Ruska imperija ne želi susjede, ali to je nemoguće.“

Upozorio je da svako ko pomaže Srbiji u destabilizaciji regiona, stvara probleme i samom Kosovu.

Vladavina prava i sjever Kosova

Kurti je komentarisao i kritike zapadnih saveznika zbog akcija kosovske policije na sjeveru: rizik postoji, ali su potezi bili neophodni za uspostavljanje suvereniteta.