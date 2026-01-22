Vožnja u zimskoj jakni može skupo koštati: Kazne i do 200 eura

U Španiji vozači mogu biti novčano kažnjeni sa 200 eura ukoliko upravljaju vozilom obučeni u debelu zimsku jaknu ili kaput, a policija procijeni da im takva odjeća otežava bezbjednu vožnju.

Razlog za ovaj propis leži u činjenici da glomazna zimska odjeća može ograničiti pokrete, smanjiti kontrolu nad volanom i usporiti reakcije. Isto važi i za nošenje šalova ili rukavica ako oni ometaju sigurno upravljanje vozilom.

Bezbjednosni problemi

Na moguće rizike upozoravaju i automobilski klubovi širom Evrope. Testovi koje je sproveo njemački auto-klub ADAC pokazali su da vožnja u zimskoj jakni može izazvati dodatne bezbjednosne probleme.

Debela odjeća sprječava sigurnosni pojas da pravilno nalegne uz tijelo, zbog čega on može skliznuti preko stomaka i u slučaju naglog kočenja ili sudara izazvati ozbiljne povrede unutrašnjih organa. Slična upozorenja uputio je i holandski auto-klub ANWB, koji savjetuje vozače i putnike da tokom vožnje skinu debele kapute i jakne.

Ova upozorenja zasnivaju se na testovima sudara u kontrolisanim uslovima. U simulacijama su korištene lutke za odrasle i djecu, obučene u debelu zimsku odjeću i vezane sigurnosnim pojasevima. Test je izveden pri brzini od 16 kilometara na sat, uz naglo kočenje.

Sigurnosni pojas

Rezultati su pokazali da zbog sloja odjeće između pojasa i tijela ostaje prazan prostor, pa se u trenutku nezgode pojas snažno urezuje u stomak. Takav pritisak može dovesti do povreda mekih tkiva, ali i do unutrašnjeg krvarenja, jer je opterećenje na unutrašnje organe znatno veće nego kada pojas pravilno prijanja uz tijelo.

Stručnjaci zato preporučuju da se jakna skine prije vezivanja sigurnosnog pojasa, kako bi on bio što bliže tijelu. Osim veće bezbjednosti, ovakav način vezivanja je i udobniji tokom vožnje.