Danska premijerka nakon Trampovog zaokreta: O svemu možemo pregovarati osim o suverenitetu

Danska premijerka Mete Frederiksen (Mette Frederiksen) naglasila je da njena zemlja ne može pregovarati o svom suverenitetu, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao da je postigao "okvir budućeg dogovora" o sigurnosti Arktika sa šefom NATO-a, te navela da je obaviještena da to nije bio slučaj.

Tramp je u srijedu naglo odustao od carina kojima je prijetio da će ih uvesti protiv osam evropskih država kako bi izvršio pritisak za uspostavljanje američke kontrole nad Grenlandom.

Bio je to dramatičan zaokret ubrzo nakon što je insistirao da želi preuzeti ostrvo, "uključujući pravo, titulu i vlasništvo".