Danska premijerka nakon Trampovog zaokreta: O svemu možemo pregovarati osim o suverenitetu

Danska premijerka Mete Frederiksen (Mette Frederiksen) naglasila je da njena zemlja ne može pregovarati o svom suverenitetu, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao da je postigao "okvir budućeg dogovora" o sigurnosti Arktika sa šefom NATO-a, te navela da je obaviještena da to nije bio slučaj.
Tramp je u srijedu naglo odustao od carina kojima je prijetio da će ih uvesti protiv osam evropskih država kako bi izvršio pritisak za uspostavljanje američke kontrole nad Grenlandom.
Bio je to dramatičan zaokret ubrzo nakon što je insistirao da želi preuzeti ostrvo, "uključujući pravo, titulu i vlasništvo".
Danska premijerka saopćila je da je sigurnost na Arktiku pitanje za cijeli NATO i da je dobro i prirodno da o tome razgovaraju američki predsjednik i generalni sekretar NATO-a Mark Rut (Rutte). Navela je da je s Ruteom razgovarala kontinuirano, uključujući prije i poslije njegovog sastanka s Trampom u Davosu.
Napisala je da je NATO u potpunosti upoznat sa stavom Kraljevine Danske da se o svemu političkom može pregovarati, uključujući pitanja sigurnosti, ulaganja i ekonomije.
- Ali ne možemo pregovarati o našem suverenitetu. Obaviještena sam da to nije bio slučaj - rekla je, dodajući da samo Danska i Grenland mogu donositi odluke o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda.
Frederiksen je poručila da Danska želi nastaviti konstruktivan dijalog sa saveznicima o tome kako ojačati sigurnost na Arktiku, pod uvjetom da se to radi uz poštivanje teritorijalnog integriteta.