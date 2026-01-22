Video / Republikanci rezali tortu u obliku Grenlanda prekrivenu američkom zastavom

Desert je bio jasna aluzija na ranije pokušaje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da preuzme arktički teritorij, a poslužen je u Kennedy Centeru na događaju koji je organizirala grupa Republikanci za nacionalnu obnovu.

Na zabavi održanoj u utorak u Vašingtonu, grupi republikanskih zastupnika poslužena je torta u obliku Grenlanda, prekrivena američkom zastavom.

Na snimku s događaja čuje se kako domaćin poziva prisutne riječima: "Dođite ovamo, slikajte se i prerežite tortu", pri čemu je Grenland opisan kao "51. savezna država".

Zastupnica označila dansku premijerku

Dok su se gosti okupljali oko torte ukrašene američkom zastavom, jedna osoba je dobacila: "Ovo će biti međunarodni incident."

Zastupnica Ana Paulina Luna s Floride prerezala je prvi komad torte, što se vidi na snimcima s događaja. Među prisutnima su bili i republikanski zastupnici Ejb Hamadeh iz Arizone te Endi Ogls iz Tenesija. U jednom trenutku večeri Ogls je dobio nagradu za amandman koji je predložio, a kojim bi se 79-godišnjem Trampu omogućilo da se kandidira za treći mandat.

Luna, koja je ranije podržala Trampovu vojnu operaciju u Venecueli, kasnije je na platformi X objavila fotografiju torte i označila dansku premijerku, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Tramp ublažio retoriku

Zabava, organizirana povodom prve godišnjice Trampovog mandata, održana je samo nekoliko sati prije nego što je predsjednik ublažio svoju retoriku o Grenlandu. U govoru u Davosu poručio je da neće anektirati otok vojnom silom, iako Bijela kuća ranije nije isključivala takvu mogućnost.

- Ne želim koristiti silu. Neću koristiti silu. Sve što Sjedinjene Američke Države traže jeste mjesto koje se zove Grenland. Samo SAD može zaštititi tu golemu masu zemlje i leda, razviti je i učiniti sigurnom za Evropu i dobrom za nas - naveo je Tramp.

Pozvao je i na "hitne pregovore" o kupovini Grenlanda, dok su zvaničnici Danske i Grenlanda ponovo poručili da otok nije na prodaju. Tramp je kasnije odustao i od planova za uvođenje carina protiv osam evropskih zemalja koje su se usprotivile njegovim ambicijama u vezi s Grenlandom.

U objavi na mreži Truth Social naveo je da su američki i NATO predstavnici u Davosu "postavili okvir budućeg dogovora o Grenlandu i cijeloj arktičkoj regiji".