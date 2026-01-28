Bajden scene iz Amerike opisao kao teror: Vrijeme je da svijetu pokažemo ko smo

Bivši američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) oglasio se povodom najnovijih dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama i brutalnih ubistava koja su sproveli pripadnici imigracijske službe ICE tokom operacija u Mineapolisu (Minneapolisu), što je izazvalo snažnu reakciju javnosti i političara širom zemlje.

U svom prvom obraćanju o ovom problemu, Bajden je istakao da sve ono što se dogodilo u Mineapolisu izdaje najosnovnije američke vrijednosti i principe.

- Mi nismo nacija koja puca u svoje građane na ulici. Mi nismo nacija koja dozvoljava da naši građani budu brutalno zlostavljani zbog ostvarivanja svojih ustavnih prava. Mi nismo nacija koja gazi Četvrti amandman i toleriše terorisanje naših susjeda - rekao je Bajden, naglašavajući da nasilje nema mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Bajden je poručio i da je narod Minesote ostao čvrst u teškim okolnostima, pomažući članovima zajednice i govoreći protiv nepravde kada je vide, te pozivajući vlast da odgovara pred narodom.

- Stanovnici Minesote su nas sve podsjetili šta znači biti Amerikanac i dovoljno su patili od ruke ove administracije. Nasilje i teror nemaju mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno kada naša vlastita vlada cilja američke građane - naveo je bivši predsjednik.