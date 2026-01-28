OGLASIO SE

Bajden scene iz Amerike opisao kao teror: Vrijeme je da svijetu pokažemo ko smo

Mi nismo nacija koja puca u svoje građane na ulici. Mi nismo nacija koja dozvoljava da naši građani budu brutalno zlostavljani, poručio je jasno Džo

Džo Bajden. AP Photo / Ben Curtis

A. O.

28.1.2026

Bivši američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) oglasio se povodom najnovijih dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama i brutalnih ubistava koja su sproveli pripadnici imigracijske službe ICE tokom operacija u Mineapolisu (Minneapolisu), što je izazvalo snažnu reakciju javnosti i političara širom zemlje.

U svom prvom obraćanju o ovom problemu, Bajden je istakao da sve ono što se dogodilo u Mineapolisu izdaje najosnovnije američke vrijednosti i principe.

- Mi nismo nacija koja puca u svoje građane na ulici. Mi nismo nacija koja dozvoljava da naši građani budu brutalno zlostavljani zbog ostvarivanja svojih ustavnih prava. Mi nismo nacija koja gazi Četvrti amandman i toleriše terorisanje naših susjeda - rekao je Bajden, naglašavajući da nasilje nema mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Bajden je poručio i da je narod Minesote ostao čvrst u teškim okolnostima, pomažući članovima zajednice i govoreći protiv nepravde kada je vide, te pozivajući vlast da odgovara pred narodom.

- Stanovnici Minesote su nas sve podsjetili šta znači biti Amerikanac i dovoljno su patili od ruke ove administracije. Nasilje i teror nemaju mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno kada naša vlastita vlada cilja američke građane - naveo je bivši predsjednik.

Na kraju svog obraćanja, Bajden je kazao da je došlo vrijeme za akciju i solidarnost.

- Nijedna osoba ne može uništiti ono za šta se Amerika zalaže i u šta vjeruje, čak ni predsjednik, ako mi, cijela Amerika, ustanemo i progovorimo. Znamo ko smo. Vrijeme je da pokažemo svijetu. Što je još važnije, vrijeme je da pokažemo sebi. Sada, pravda zahtijeva potpunu, pravednu i transparentnu istragu o smrti dvojice Amerikanaca koji su izgubili živote u gradu koji su nazivali domom. Džil i ja šaljemo snagu porodicama i zajednicama koje vole Aleksa Pretija (Alexa Prettija) i Rene Gud (Renee Good) dok svi oplakujemo njihovu besmislenu smrt - zaključio je bivši američki predsjednik Džo Bajden.

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.