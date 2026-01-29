Zastrašujući prizori: U padu aviona nema preživjelih, među stradalima i političar

U avionskoj nesreći koja se dogodila u srijedu na sjeveroistoku Kolumbije stradalo je svih 15 putnika i članova posade, među kojima je bio i jedan lokalni zastupnik, saopćila je državna aviokompanija Satena.
Kako navode iz Satene, dvomotorni avion tipa Beechcraft 1900 poletio je u prijepodnevnim satima iz Cucute, grada na granici s Venecuelom, na kratkoj relaciji prema gradu Ocani.
Satena nije saopćila šta je uzrokovalo pad i rekao je da signal za hitne slučajeve na avionu nije bio aktiviran.
U avionu su bili zastupnik Diogenes Kvintero (Diogenes Quintero) i članovi njegovog tima, kao i Karlos Salcedo (Carlos Salcedo), kandidat za Kongres uoči izbora u martu, prema popisu putnika koji je objavila aviokompanija.
Slike koje su objavili lokalni mediji prikazuju srušeni avion, uključujući i ono što se čini kao značajna oštećenja trupa.
Područje gdje se avion srušio je planinska regija zasađena listovima koke, sirovinom za kokain, i gdje djeluju ilegalne naoružane grupe poput Nacionalnooslobodilačke vojske i disidentske frakcije Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije.