Zastrašujući prizori: U padu aviona nema preživjelih, među stradalima i političar

U avionskoj nesreći koja se dogodila u srijedu na sjeveroistoku Kolumbije stradalo je svih 15 putnika i članova posade, među kojima je bio i jedan lokalni zastupnik, saopćila je državna aviokompanija Satena.

Kako navode iz Satene, dvomotorni avion tipa Beechcraft 1900 poletio je u prijepodnevnim satima iz Cucute, grada na granici s Venecuelom, na kratkoj relaciji prema gradu Ocani.

Satena nije saopćila šta je uzrokovalo pad i rekao je da signal za hitne slučajeve na avionu nije bio aktiviran.