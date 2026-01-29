Beč uvodi digitalnu premijeru u kontroli parkiranja

Beč je napravio korak ka modernoj kontroli parkiranja: u gradu su započeli prvi testovi pametnih vozila "Scan Cars", koja olakšavaju rad zaposlenima zaduženima za kontrolu parkiranja i povećavaju efikasnost nadzora, posebno u rubnim gradskim područjima. Slični sistemi već se koriste u Amsterdamu, Pragu i Parizu, gdje omogućavaju modernu, resursno efikasnu i pravednu kontrolu parkiranja, saopćio je Ured grada Beča u Sarajevu.

Austrijska firma "CPB", koja je posao dobila na evropskom tenderu, trenutno testira funkcionalnost softvera sa četiri vozila na ulicama Beča, dok je njihova puna upotreba planirana od kraja godine.

Članica gradske vlade zadužena za mobilnost, Ulli Sima, ističe da Beč uvodi digitalnu premijeru u Austriji i da "Scan Cars" predstavljaju značajan korak ka modernom upravljanju parkiranjem. Naglašava da zaposleni sada štede oko 15 kilometara pješačenja dnevno u većim četvrtima. Michelle Krumpschmid, voditeljica Magistratskog odjela (MA) 67 za kontrolu parkiranja, dodaje da ova vozila pružaju vrijedan alat zaposlenima i da se paralelno s testnom fazom provode obuke za 650 zaposlenih, kako bi sve bilo spremno za početak punog rada krajem 2026. godine. Iskustva iz evropskih gradova pokazuju da ovakvi sistemi omogućavaju modernu i efikasnu kontrolu parkiranja.

Senzori na krovovima vozila očitavaju registarske tablice putem optičkog prepoznavanja (OCR) i uspoređuju ih s bazom podataka, dajući samo indikacije o mogućim prekršajima dok se podaci ne pohranjuju. Svaki sumnjivi slučaj provjerava MA 67. Jasno vidljiva vozila djeluju preventivno, motivišući vozače da poštuju pravila parkiranja, dok veća pokrivenost u vanjskim četvrtima omogućava bolju kontrolu bez dodatnih ljudskih resursa.

Modernizacija parkiranja nastavak je uspješne strategije Beča. Od uvođenja jedinstvenog „park-paketa“ 2022. godine, površine pod nadzorom gotovo su se udvostručile, a oslobođeni prostori koriste se za projekte zelenila i nove biciklističke staze širom grada, čime Beč smanjuje promet automobila, poboljšava kvalitet javnog prostora i doprinosi klimatskim ciljevima.