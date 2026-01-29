Tramp: Amerikanci će vrlo brzo moći putovati u Venecuelu

Predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da će SAD uskoro otvoriti sav komercijalni zračni prostor iznad Venecuele, javlja Anadolu.

- Upravo sam razgovarao s predsjednicom Venecuele i obavijestio je da ćemo otvoriti sav komercijalni zračni prostor iznad Venecuele - rekao je Trump na sastanku kabineta, misleći na Delsi Rodrigez.

Tramp je rekao da će Amerikanci "vrlo brzo" moći ići u Venecuelu i da će "tamo biti sigurni".

Predsjednik je rekao da velike američke naftne kompanije idu u Venecuelu izviđajući projekte "i birajući njihove lokacije, te da će donijeti ogromno bogatstvo za Venecuelu i za Sjedinjene Države".