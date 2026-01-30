Video / Njemački komičar na Grenlandu pokušao podići američku zastavu, spriječili ga prolaznici

Gradonačelnica glavnog grada Grenlanda pozvala je medijske djelatnike i kreatore sadržaja na odgovorno ponašanje nakon što je njemački komičar neuspješno pokušao podići američku zastavu, što je izazvalo ogorčenje lokalnog stanovništva. Avarak Olsen (Avaaraq Olsen) poručila je autorima sadržaja da dobro razmisle prije nego što se upuste u šale na račun ozbiljnih prijetnji s kojima se Grenland suočava, piše The Guardian.

Bavarski komičar Maksi Šafrot (Maxi Schafroth), star 41 godinu, pokušao je podići američku zastavu na jarbol u blizini kulturnog centra u Nuku, ali su ga u tome spriječili ogorčeni prolaznici. Kada su ga upitali šta radi, tvrdio je da je američki zvaničnik, nakon čega se udaljio, izvijestio je novinar agencije France-Presse s mjesta događaja. Lokalni mediji navode da je Šafrot prijavljen policiji i da mu je izrečena novčana kazna.

Gradonačelnica: To nije smiješno

Avarak Olsen, gradonačelnica okruga Sermersuk, kojem pripada i glavni grad, oštro je reagirala na incident.

- Dizanje zastave vojne supersile, koja sedmicama prijeti našoj zemlji vojnom silom, i to ispred našeg glavnog kulturnog centra, nije šala. To nije smiješno. To je izuzetno štetno - poručila je u saopćenju.

Olsen je naglasila da su stanovnici Grenlanda, a posebno djeca, zabrinuti i uplašeni zbog aktuelne situacije.

- Kada potpirujete te strahove radi sadržaja, klikova ili smijeha, niste ni hrabri ni kreativni. Samo pojačavate tjeskobu kod ionako ranjivog stanovništva - kazala je.

- Zato stanite prije nego što počnete snimati. Razmislite prije nego što izvedete nešto 'smiješno'. Zapitajte se hoće li vaše sljedeće pitanje ili potez informirati svijet ili će samo rasplakati dijete i učiniti da se neka porodica osjeća manje sigurno u vlastitoj zemlji - dodala je gradonačelnica.

Pozadina napetosti

Vlada Grenlanda već duže vrijeme nastoji smanjiti stres i tjeskobu među stanovništvom, potaknute ponovljenim prijetnjama Donalda Trampa (Donald Trump) da bi mogao zauzeti taj arktički teritorij. Trampovi dugogodišnji teritorijalni planovi u vezi s Grenlandom, koji je autonomni teritorij Danske, izazvali su jednu od najozbiljnijih kriza u historiji NATO-a.