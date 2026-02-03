Srušio se avion kod Mančestera, ima mrtvih

Najmanje dvije osobe su poginule nakon pada lakog aviona u širem području Mančestera. Nesreća se dogodila na poljoprivrednom zemljištu u mjestu Litlboro, u oblasti Ročdejl.

Policija šireg Mančestera saopštila je da su pronađena dva muškarca i da su na licu mjesta proglašeni mrtvima, prenosi Sky News.

Ne vjeruje se da je u letjelici bilo još putnika, niti su prijavljene povrede na tlu.

- Ovo je razoran incident u kojem su dvije osobe izgubile život i naše misli su sa njihovim porodicama i prijateljima - rekao je glavni nadzornik policije Deni Inglis i dodao:

- Tokom dana smo blisko sarađivali sa kolegama iz hitnih službi i partnerskim agencijama kako bismo utvrdili sve okolnosti, a na mjestu nesreće ćemo ostati tokom noći i sutra. Bit će pojačano prisustvo dok policajci i istražitelji detaljno pregledaju područje i obezbijede prikupljanje svih dostupnih dokaza. Ako neko ima bilo kakve informacije ili je bio svjedok pada, apelujemo da nam se javi.

Fotografije podijeljene na društvenim mrežama prikazuju žuti padobran delimično obavijen oko podnožja električnog stuba.

Prema izvještajima, avion koji je pao tipa "Cirrus SR20" opremljen je padobranskim sistemom predviđenim da se aktivira u hitnim situacijama.

Sajt za praćenje letova Flightradar24 objavio je na mreži X poruku sa fotografijom aviona tipa Cirrus, za koji se vjeruje da je učestvovao u nesreći.