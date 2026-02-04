Njujork: Timovi u ljubičastim prslucima promatrat će i snimati imigracijske agente

Savezna država Njujork okuplja tim pravnih promatrača koji će nositi ljubičaste prsluke te pratiti i snimati službenike za provođenje imigracijskih zakona, rekla je jučer glavna državna tužiteljica Njujorka Leticija Džejms (Letitia James).

Tu reakciju izazvali su nasilni nemiri u Mineapolisu gdje je po nalogu predsjednika Donalda Trampa raspoređeno hiljade naoružanih i maskiranih agenata Imigracijske i carinske službe (ICE) dok pokušava deportirati više migranata nego bilo koji njegov prethodnik.

Eskalacija operacija

Džejms je rekla da će novi pravni promatrači biti volonteri iz njezina ureda, obučeni da promatraju, ali bez miješanja, je li Trampova provedba imigracijskih zakona "u granicama zakona".

- U Minnesoti smo vidjeli kako brzo i tragično savezne operacije mogu eskalirati. Ponosna sam što mogu štititi ustavna prava stanovnika Njujorka da slobodno govore, mirno protestuju i žive svoje živote bez straha od nezakonitih saveznih akcija. U Minnesoti smo vidjeli kako brzo i tragično savezne operacije mogu eskalirati u nedostatku transparentnosti i odgovornosti - saopćila je demokratkinja Džejms.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE, saopćilo je da Džejms dovodi stanovništvo savezne države Njujork u opasnost time što ne surađuje s ICE-om.

- Agenti ICE-a ne bi morali biti na terenu u Njujorku da je bilo državne i lokalne saradnje - navela je u saopćenju Tricia McLaughlin, glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti. Tramp tvrdi da su deportacije mnogih migranata, uključujući i onih koji su legalno u SAD, nužne za smanjenje kriminala, iako se njegov argument često kosi s podacima o kriminalu.

Agresivne provedbe

Savezni službenici u januaru su u Minneapolisu, usred agresivne provedbe deportacije, ubili dvoje američkih državljana, Renee Good i Alexa Prettija.

Demokratski čelnici u Minnesoti, Illinoisu i Kaliforniji optužili su Trampovu administraciju da je otišla predaleko i prekršila ustavna prava i migranata i američkih građana, uključujući njihova prava na promatranje i prosvjedovanje protiv vladinih akcija.