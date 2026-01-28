DIPLOMATSKI SKANDAL

ICE agent pokušao silom ući u konzulat Ekvadora

Incident se dogodio tokom masovne deportacijske operacije

28.1.2026

Ministarstvo vanjskih poslova Ekvadora navelo je da je u utorak agent američke službe "Immigration and Customs Enforcement" (ICE) pokušao ući u konzulat te zemlje tokom masovne deportacijske operacije u Mineapolisu, ali su ga u tome spriječili zaposlenici konzulata koji nisu dozvolili njegov ulazak u prostorije.

Zbog ovog pokušaja ministarstvo je uputilo "notu protesta" Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Ekvadoru zahtijevajući da se ovakvi incidenti "ne ponove". U saopćenju se navodi da je postupanje osoblja konzulata osiguralo zaštitu ekvadorskih državljana koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi.

U saopćenju je incident opisan kao "pokušaj upada u Konzulat Ekvadora u Mineapolisu od strane ICE agenata". 

Masovna deportacijska operacija 

Incident se dogodio tokom masovne deportacijske operacije u kojoj je oko 3.000 teško naoružanih agenata ICE-a i američke Granične patrole, po nalogu predsjednika Donalda Trampa datom prije nekoliko sedmica, bilo raspoređeno u saveznoj državi Minesota.

Svjedoci koji rade u maloprodajnim objektima u blizini konzulata rekli su da su vidjeli imigracione agente kako pokušavaju ući u zgradu. 

- Vidjela sam službenike kako gone dvije osobe na ulici, a onda su te osobe ušle u konzulat i službenici su pokušali ući za njima - ispričala je jedna žena, koja je tražila da ne bude imenovana, navodeći strah od odmazde savezne vlade. Dodala je da agenti, koliko je ona mogla vidjeti, "nisu uspjeli ući u konzulat".

Zaštićeni diplomatskim imunitetom

Podsjeća se da se, u skladu s međunarodnim sporazumima, ambasade, konzularna predstavništva i drugi diplomatski objekti smatraju suverenim teritorijem države koju predstavljaju te su zaštićeni diplomatskim imunitetom od neovlaštenog ulaska agenata drugih vlada.

Operacija pod nazivom "Operation Metro Surge", kojom se provodi Trampova pojačana primjena imigracionih propisa u Mineapolisu, dovela je do smrtonosnog ranjavanja dvoje američkih državljana na ulicama ovog najvećeg grada Minesote, što je izazvalo sedmicama duge proteste u gradu i širom zemlje.

