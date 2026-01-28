ICE agent pokušao silom ući u konzulat Ekvadora

Ministarstvo vanjskih poslova Ekvadora navelo je da je u utorak agent američke službe "Immigration and Customs Enforcement" (ICE) pokušao ući u konzulat te zemlje tokom masovne deportacijske operacije u Mineapolisu, ali su ga u tome spriječili zaposlenici konzulata koji nisu dozvolili njegov ulazak u prostorije.

Zbog ovog pokušaja ministarstvo je uputilo "notu protesta" Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Ekvadoru zahtijevajući da se ovakvi incidenti "ne ponove". U saopćenju se navodi da je postupanje osoblja konzulata osiguralo zaštitu ekvadorskih državljana koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi.

U saopćenju je incident opisan kao "pokušaj upada u Konzulat Ekvadora u Mineapolisu od strane ICE agenata".

Masovna deportacijska operacija

Incident se dogodio tokom masovne deportacijske operacije u kojoj je oko 3.000 teško naoružanih agenata ICE-a i američke Granične patrole, po nalogu predsjednika Donalda Trampa datom prije nekoliko sedmica, bilo raspoređeno u saveznoj državi Minesota.

Svjedoci koji rade u maloprodajnim objektima u blizini konzulata rekli su da su vidjeli imigracione agente kako pokušavaju ući u zgradu.

- Vidjela sam službenike kako gone dvije osobe na ulici, a onda su te osobe ušle u konzulat i službenici su pokušali ući za njima - ispričala je jedna žena, koja je tražila da ne bude imenovana, navodeći strah od odmazde savezne vlade. Dodala je da agenti, koliko je ona mogla vidjeti, "nisu uspjeli ući u konzulat".

Zaštićeni diplomatskim imunitetom

Podsjeća se da se, u skladu s međunarodnim sporazumima, ambasade, konzularna predstavništva i drugi diplomatski objekti smatraju suverenim teritorijem države koju predstavljaju te su zaštićeni diplomatskim imunitetom od neovlaštenog ulaska agenata drugih vlada.