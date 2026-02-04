Tramp: Otprilike 50 miliona barela venecuelanske nafte na putu za SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je otprilike 50 miliona barela venezuelske nafte na putu za Houston u Teksasu, zahvaljujući dobrim odnosima Vašingtona sa venecuelanskim vodstvom.

Na pitanje novinara u Ovalnom uredu planira li surađivati ​​s kolumbijskim predsjednikom Gustavom Petrom u borbi protiv terorističkih organizacija u Venecueli, Tramp je rekao da će to uraditi jer to oni žele.

- U Venecueli se jako dobro slažemo s vodstvom. Primili smo 50 miliona barela nafte. Trenutno ide u Houston i jako se dobro slažemo s njima - dodao je.

Tramp je također rekao da je njegov sastanak ranije tog dana s Petrom u Bijeloj kući bio jako dobar.

- Jako smo se dobro slagali - dodao je.