Tramp: Otprilike 50 miliona barela venecuelanske nafte na putu za SAD

Najavio saradnju s kolumbijskim predsjednikom u borbi protiv terorizma

Donald Tramp. AP

Dž. R.

4.2.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je otprilike 50 miliona barela venezuelske nafte na putu za Houston u Teksasu, zahvaljujući dobrim odnosima Vašingtona sa venecuelanskim vodstvom.

Na pitanje novinara u Ovalnom uredu planira li surađivati ​​s kolumbijskim predsjednikom Gustavom Petrom u borbi protiv terorističkih organizacija u Venecueli, Tramp je rekao da će to uraditi jer to oni žele.

- U Venecueli se jako dobro slažemo s vodstvom. Primili smo 50 miliona barela nafte. Trenutno ide u Houston i jako se dobro slažemo s njima - dodao je.

Tramp je također rekao da je njegov sastanak ranije tog dana s Petrom u Bijeloj kući bio jako dobar. 

- Jako smo se dobro slagali - dodao je.

# VENECUELA
# NAFTA
# SAD
# DONALD TRUMP
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.