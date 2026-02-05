Predsjednik Kine upozorio Trampa: "Oprezno s prodajom oružja Tajvanu"

Predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping) u telefonskom je razgovoru u srijedu upozorio američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da bude "oprezan" pri isporuci oružja Tajvanu.
On je taj otok nazvao "najvažnijim pitanjem" u odnosima Kine i SAD i naglasio kako "pridaje veliku važnost" vezama s Vašingtonom te se nada da će dvije strane pronaći načine za rješavanje nesuglasica, piše BBC.
Tramp je poziv ocijenio "izvrsnim" te "dugim i temeljitim". U objavi na društvenoj mreži Truth Social napisao je kako su, osim o Tajvanu, razgovarali i o ratu Rusije u Ukrajini, situaciji u Iranu te kupnji američke nafte i plina od strane Kine.
Američki predsjednik dodao je da Peking razmatra kupnju 20 miliona tona američke soje, što je značajno povećanje u odnosu na sadašnjih 12 miliona tona.
- Odnosi s Kinom i moj lični odnos s predsjednikom Sijem iznimno su dobri i obojica shvaćamo koliko je važno da tako i ostane - napisao je Tramp.
Odnos s Tajvanom
Prema kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua, Si je ponovio kako je samoupravni otok "kineski teritorij" te da Peking "mora zaštititi njegov suverenitet i teritorijalni integritet".
- Sjedinjene Države moraju oprezno postupati s pitanjem prodaje oružja Tajvanu - upozorio je Si.
Kina već dugo obećava "ponovno ujedinjenje" s Tajvanom, ne isključujući pritom ni upotrebu sile. Sjedinjene Države, iako formalno održavaju diplomatske odnose s Pekingom, a ne s Taipeijem, ostaju najvažniji saveznik i najveći dobavljač oružja Tajvanu.
Trampova administracija je u decembru 2025. godine odobrila veliku prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od oko 11 milijardi dolara, što je uključivalo napredne raketne sisteme i samohodne haubice. Peking je tada ocijenio da bi taj "pokušaj podrške neovisnosti" Tajvana samo "ubrzao guranje prema opasnoj i nasilnoj situaciji u Tajvanskom tjesnacu".
Diplomatski napori
- Kao što Sjedinjene Države imaju svoje brige, tako i Kina ima svoje. Ako obje strane budu radile u istom smjeru, u duhu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, sigurno možemo pronaći načine za rješavanje međusobnih briga - dodao je Si.
Telefonski razgovor uslijedio je nakon niza posjeta zapadnih čelnika Kini posljednjih mjeseci, uključujući britanskog premijera Keira Starmera, u pokušaju obnove odnosa s drugom najvećom svjetskom privredom. Sam Tramp trebao bi posjetiti Kinu u aprilu ove godine, putovanju kojem se, kako je rekao, "jako veseli".
Dvojica čelnika posljednji su put telefonski razgovarala u novembru 2025. godine o trgovini, ruskoj invaziji na Ukrajinu, fentanilu i Tajvanu. Samo nekoliko sati prije razgovora s Trampom, Si je održao i virtualni sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, na kojem su obojica pozdravila jačanje veza između Pekinga i Moskve.