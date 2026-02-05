Predsjednik Kine upozorio Trampa: "Oprezno s prodajom oružja Tajvanu"

Predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping) u telefonskom je razgovoru u srijedu upozorio američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da bude "oprezan" pri isporuci oružja Tajvanu.

On je taj otok nazvao "najvažnijim pitanjem" u odnosima Kine i SAD i naglasio kako "pridaje veliku važnost" vezama s Vašingtonom te se nada da će dvije strane pronaći načine za rješavanje nesuglasica, piše BBC.

Tramp je poziv ocijenio "izvrsnim" te "dugim i temeljitim". U objavi na društvenoj mreži Truth Social napisao je kako su, osim o Tajvanu, razgovarali i o ratu Rusije u Ukrajini, situaciji u Iranu te kupnji američke nafte i plina od strane Kine.

Američki predsjednik dodao je da Peking razmatra kupnju 20 miliona tona američke soje, što je značajno povećanje u odnosu na sadašnjih 12 miliona tona.

- Odnosi s Kinom i moj lični odnos s predsjednikom Sijem iznimno su dobri i obojica shvaćamo koliko je važno da tako i ostane - napisao je Tramp.