Specijalni izaslanik EU: Sankcije imaju 'značajan utjecaj' na rusku ekonomiju

Zapadne sankcije imaju "značajan utjecaj" na rusku ekonomiju, izjavio je izaslanik Evropske unije za sankcije David O’Sullivan, uoči četvrte godišnjice invazije Rusije na Ukrajinu.

O’Sullivan, iskusni irski zvaničnik, rekao je da će uvijek postojati pokušaji zaobilaženja, ali je insistirao da je nakon četiri godine uvjeren da sankcije imaju efekta.

- Prilično sam optimističan. Mislim da su sankcije zaista imale značajan utjecaj na rusku ekonomiju - rekao je u intervjuu za The Guardian.

- Možda ćemo tokom 2026. doći do tačke kada cijela stvar postane neodrživa, ruska privreda toliko narušena izgradnjom ratne na račun civilne ekonomije. Mislim da prkositi zakonima ekonomske gravitacije može trajati samo određeno vrijeme - dodao je.

O’Sullivan je govorio nakon sedmica intenzivnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, dok zemlja prolazi kroz izuzetno hladnu zimu, s temperaturama u Kijevu koje su ove sedmice pale na -20 stepeni.

Ukrajinski sagovornici, rekao je, kazali su mu da je Rusija prošlog mjeseca uspjela lansirati dvostruko više dronova i raketa u poređenju s januarom 2025.

Ali Putinova ratna mašinerija nije prošla bez posljedica po širu ekonomiju, za koju se smatra da je pod najvećim pritiskom od početka rata. Prihodi od nafte naglo padaju, inflacija je oko šest, a kamatne stope 16 posto.

O’Sullivan, koji ima više od četiri decenije iskustva u institucijama EU-a, imenovan je specijalnim izaslanikom EU-a za sankcije u decembru 2022. s mandatom da se bori protiv njihovog izbjegavanja i zaobilaženja.

EU je od pune invazije na Ukrajinu 2022. uvela rekordnih 19 paketa sankcija Rusiji, ciljajući više od 2.700 pojedinaca i entiteta, te zaustavljajući trgovinu u velikim ekonomskim sektorima uključujući energiju, avijaciju, IT, luksuznu i potrošačku robu, dijamante i zlato.

Izaslanik za sankcije rekao je da je vrlo oprezan u optuživanju zemalja da ne poštuju želje EU, ističući da nijedna zemlja izvan EU-a nije obavezna poštovati sankcije.

EU je nastojala uvjeriti druge zemlje da ne dopuštaju preprodaju evropske robe Rusiji, posebno komponenti koje se mogu koristiti ili preraditi za vojnu upotrebu.

O’Sullivan je rekao da je blok imao određenog uspjeha u sprječavanju direktnog reeksporta kritičnih proizvoda za oružje kroz centralnu Aziju, Kavkaz, Tursku, Srbiju, UAE i u manjoj mjeri preko Malezije. Većina zaobilaženja, rekao je, dolazi od ekonomskih operatera koji vide priliku i žele zaraditi.

Ali Kina, sa svojim "prijateljstvom bez granica" s Moskvom, bila je izuzetak.

- Kina očigledno popunjava praznine i pruža podršku Rusiji, iako ne u obliku direktne vojne opreme - rekao je.

O’Sullivan je rekao da je EU uspješno djelovala protiv ruske sjenovite flote, starih tankera pod nejasnim vlasništvom koji prevoze rusku naftu na izvozna tržišta u Kinu i Indiju. Do decembra je gotovo 600 plovila bilo pod sankcijama EU.